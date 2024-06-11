Возрастное ограничение 18+
Свердловскую область откроют заново в музее
Стоп-кадр видео Музея истории и археологии Урала
Завтра, 12 июня, в Музее истории и археологии Урала (Екатеринбург, проспект Ленина, 69/10) начнёт работу выставка под названием «Открывая Свердловскую область». Официальное открытие её состоялось уже сегодня.
Выставка посвящена юбилею Свердловской области, которая была создана 17 января 1934 года. В честь этого события Музей истории и археологии Урала выставил на обзор посетителей более 260 экспонатов, среди которых есть по-настоящему уникальные. Например, на выставке можно увидеть итальянский баян, который был некогда подарен губернатору Эдуарду Росселю. Или парадная цепь ректора УГТУ-УПИ Александра Набойченко.
Торжественное открытие выставки проходило в формате «для избранных» — попасть можно было только по приглашениям. Впрочем, присоединиться можно было дистанционно — на сайте музея шла прямая трансляция. Завтра «Открывая Свердловскую область» откроется для всех.
Выставка посвящена юбилею Свердловской области, которая была создана 17 января 1934 года. В честь этого события Музей истории и археологии Урала выставил на обзор посетителей более 260 экспонатов, среди которых есть по-настоящему уникальные. Например, на выставке можно увидеть итальянский баян, который был некогда подарен губернатору Эдуарду Росселю. Или парадная цепь ректора УГТУ-УПИ Александра Набойченко.
Торжественное открытие выставки проходило в формате «для избранных» — попасть можно было только по приглашениям. Впрочем, присоединиться можно было дистанционно — на сайте музея шла прямая трансляция. Завтра «Открывая Свердловскую область» откроется для всех.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию