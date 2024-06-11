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Свердловскую область откроют заново в музее

18.44 Вторник, 11 июня 2024
Стоп-кадр видео Музея истории и археологии Урала
Завтра, 12 июня, в Музее истории и археологии Урала (Екатеринбург, проспект Ленина, 69/10) начнёт работу выставка под названием «Открывая Свердловскую область». Официальное открытие её состоялось уже сегодня.

Выставка посвящена юбилею Свердловской области, которая была создана 17 января 1934 года. В честь этого события Музей истории и археологии Урала выставил на обзор посетителей более 260 экспонатов, среди которых есть по-настоящему уникальные. Например, на выставке можно увидеть итальянский баян, который был некогда подарен губернатору Эдуарду Росселю. Или парадная цепь ректора УГТУ-УПИ Александра Набойченко.

Торжественное открытие выставки проходило в формате «для избранных» — попасть можно было только по приглашениям. Впрочем, присоединиться можно было дистанционно — на сайте музея шла прямая трансляция. Завтра «Открывая Свердловскую область» откроется для всех.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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