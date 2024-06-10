В Белинке раздали «неистовые» награды литературным критикам

Премия «Неистовый Виссарион» была учреждена Белинкой и в Екатеринбурге вручается уже несколько лет. В 2024 году призёрами её стали:



литературный критик Валерия Пустовая за серию публикаций в журнале «Дружба народов» с формулировкой «За творческую дерзость»;



критик и литературный блогер Иван Родионов из города Камышин с формулировкой «Перспектива»;



писатель, публицист, литературный критик, главный редактор журнала «Нева» из Санкт-Петербурга Александр Мелихов за вклад в развитие критической мысли.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувшую субботу в Свердловской областной библиотеке имени Виссариона Белинского подвели итоги премии «Неистовый Виссарион». Она присуждается российским авторам за достижения в области критики, обращенной к современной отечественной литературе.Кроме того, звания лауреата премии «Неистовый Виссарион» удостоился критик, писатель, литературовед, эссеист Дмитрий Бавильский.Торжественная церемония с вручением наград прошла в субботу, 8 июня, в здании областной библиотеки. Мероприятие стало одной из составляющих нового литературного фестиваля «Литоцикл», который, в свою очередь, входил в культурный сегмент городского фестиваля байкерской культуры «Движение».