Более 80 тысяч человек приняли участие в мотофесте «Движение» в Екатеринбурге

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В первом фестивале мотокультуры в Екатеринбурге приняли участие более 80 тысяч человек. Фест проходил в минувшие выходные на более чем 30 площадках.В параде байкеров, которых начался в Верхней Пышме, приняли участие около 2,5 тыс байкеров из разных городов – Москвы, Новосибирска, Омска, Казани, Челябинска, Тюмени, Кургана, Хабаровска, Читы, Владивостока и других.Кроме показательных мото- выступлений, шахматного турнира и большого концерта, в рамках феста провели и Литоцикл – книжный фестиваль, на котором, помимо мероприятий и выставок, наградили финалистов «Неистового Виссариона» – литературной премии свердловской библиотеки Белинского. Хедлайнерами книжного феста стали Роман Сенчин, Ярослава Пулинович, Дарья Бобылева, Алексей Сальников и Сергей Носов.