Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Журнал «Вокруг света» признал уличный арт-объект из Екатеринбурга одним из лучших в мире.Мурал под названием "Madzarevic", расположенный на улице Малышева, был создан сербским художником Деяном Ивановичем в рамках фестиваля STENOGRAFFIA в 2022 году.Этот уральский арт стал единственным российским объектом уличного искусства, вошедшим в подборку издания. Вместе с ним в ТОП вошли муралы из Германии, Израиля, Турции, США, Китая и Великобритании.