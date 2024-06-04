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Уличный арт-объект из Екатеринбурга одним из лучших в мире
Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA
Журнал «Вокруг света» признал уличный арт-объект из Екатеринбурга одним из лучших в мире.
Мурал под названием "Madzarevic", расположенный на улице Малышева, был создан сербским художником Деяном Ивановичем в рамках фестиваля STENOGRAFFIA в 2022 году.
Этот уральский арт стал единственным российским объектом уличного искусства, вошедшим в подборку издания. Вместе с ним в ТОП вошли муралы из Германии, Израиля, Турции, США, Китая и Великобритании.
Мурал под названием "Madzarevic", расположенный на улице Малышева, был создан сербским художником Деяном Ивановичем в рамках фестиваля STENOGRAFFIA в 2022 году.
Этот уральский арт стал единственным российским объектом уличного искусства, вошедшим в подборку издания. Вместе с ним в ТОП вошли муралы из Германии, Израиля, Турции, США, Китая и Великобритании.
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