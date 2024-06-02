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Уральцев приглашают посмотреть мультфильм за один рубль в честь дня рождения «Союзмультфильма»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Киностудия «Союзмультфильм» отмечает свой 88-й день рождения специальными показами анимационных программ по всей стране. В рамках акции «Смотри за 1 рубль» екатеринбуржцы смогут увидеть любимых героев на большом экране в премьере короткометражного фильма «Крошки», рассказывающего о детстве знаменитых мультперсонажей.
В программе также будут представлены эпизоды популярных мультсериалов, посвященные теме дня рождения. Среди них — «Оранжевая корова», «Чуч-Мяуч», «ЛудлВилль», «Умка», «Простоквашино» и «Ну, погоди! Каникулы». Всего в течение дня будут проведены 11 киносеансов продолжительностью 45 минут каждый, стоимостью всего 1 рубль.
Акция «Смотри за один рубль» состоится 10 июня с 10:00 и продлится до 21:00.
В программе также будут представлены эпизоды популярных мультсериалов, посвященные теме дня рождения. Среди них — «Оранжевая корова», «Чуч-Мяуч», «ЛудлВилль», «Умка», «Простоквашино» и «Ну, погоди! Каникулы». Всего в течение дня будут проведены 11 киносеансов продолжительностью 45 минут каждый, стоимостью всего 1 рубль.
Акция «Смотри за один рубль» состоится 10 июня с 10:00 и продлится до 21:00.
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