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В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Уральские сказы конструктивизма»
Фото: сайт «Официальный портал Екатеринбурга»
В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Уральские сказы конструктивизма», который представляет собой сочетание двух символов города – конструктивизма и произведений писателя Павла Бажова. Были созданы фотозоны, расположенные по различным районам города, вдохновленные произведениями писателя.
Авторы работ превратили знаковые места города, такие как Белая башня, дом «улитка», Городок чекистов и другие, в фотозоны под названиями «Хозяйка белой башни», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце», «Земляная кошка» и другие.
Арт-объекты можно увидеть на следующих площадках:
– набережная Исети рядом с улицей Куйбышева (Ленинский район);
– сквер первостроителей МЖК по улице Высоцкого (Кировский район);
– сквер по улице Посадская, 48 (Верх-Исетский район);
– сквер по улице Орджоникидзе-Банникова (Орджоникидзевский район);
– парк Южный (Чкаловский район);
– проспект Ленина, 52 (Октябрьский район);
– сквер у киноконцертного театра «Космос» (Железнодорожный район).
Композиции будут доступны все лето.
Напомним, что Администрация Екатеринбурга отказалась освободить от земельного налога пользователя Белой башни на Уралмаше — памятника архитектуры конструктивизма федерального значения.
Авторы работ превратили знаковые места города, такие как Белая башня, дом «улитка», Городок чекистов и другие, в фотозоны под названиями «Хозяйка белой башни», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце», «Земляная кошка» и другие.
Арт-объекты можно увидеть на следующих площадках:
– набережная Исети рядом с улицей Куйбышева (Ленинский район);
– сквер первостроителей МЖК по улице Высоцкого (Кировский район);
– сквер по улице Посадская, 48 (Верх-Исетский район);
– сквер по улице Орджоникидзе-Банникова (Орджоникидзевский район);
– парк Южный (Чкаловский район);
– проспект Ленина, 52 (Октябрьский район);
– сквер у киноконцертного театра «Космос» (Железнодорожный район).
У фотозон можно будет не только сделать памятный снимок, но и узнать об истории и культурном наследии уральской столицы. Для этого необходимо сканировать QR-код, расположенный на стойке у арт-объекта,
— сообщает администрация города
Композиции будут доступны все лето.
Напомним, что Администрация Екатеринбурга отказалась освободить от земельного налога пользователя Белой башни на Уралмаше — памятника архитектуры конструктивизма федерального значения.
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