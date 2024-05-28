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В глухой деревне между Екатеринбургом и Пермью пройдёт масштабный фестиваль
Фестиваль с названием «Посреди нигде» организует в деревне Малый Турыш известная бизнесвумен Гузель Санжапова
Фото предоставлено организаторами
17 августа 2024 года в деревне Малый Турыш Красноуфимского района состоится фестиваль «Посреди нигде». Мероприятие в деревне проведёт предпринимательница Гузель Санжапова, благодаря которой эта деревня и стала известной на весь Урал. В программе фестиваля — концерт в поле, лекторий в апи-домике, маркет на ковре.
Посещение фестиваля будет платным, причём в продажу поступит ограниченная серия билетов — не более двух тысяч. Организаторы рассчитывают привлечь на мероприятие гостей из Екатеринбурга, Москвы, Перми и других российских городов. Основная площадка будет расположена под открытым небом прямо посреди поля.
Организаторы, в число которых вошли независимый продюсер Ксения Табашникова, медиаменеджер Михаил Вербицкий (в 2023 году организовывал проект «Вода и Завод») и другие специалисты, обещают на «Посреди нигде»:
— Маркет на ковре от локальных мастеров и выпускников образовательных программ Малого Турыша;
— Арт-объект «Посреди нигде», расположенный на линии горизонта;
— Старинные наличники, которые можно задекорировать и установить в зрелищных местах деревни в качестве фотозон;
— Кастом-станция для декорирования одежды с помощью хенд-мейд печатей и принтов, напоминающих о фестивале;
— Бар с авторскими напитками, которые сделаны на основе локальных продуктов. Например, с пюре из свежей клубники;
— Лекторий в апи-домике (специальное строение, которое позволяет человеку находиться словно внутри пчелиной семьи);
— Полевой ресторан, в котором посетители самостоятельно готовят себе еду на переносных печках-щепочницах;
— Концерт в поле с популярными российскими музыкантами;
Собранные с фестиваля деньги помогут завершить строительство общественного центра для местных жителей, а оставшаяся после мероприятия инфраструктура станет частью Малого Турыша навсегда, обещают организаторы.
Новости о фестивале в Малом Турыше будут публиковаться в официальном телеграм-канале мероприятия. В ближайшие недели организаторы обещают там начать более подробно раскрывать программу.
Фото предоставлено организаторами
Справка. Свердловская деревня Малый Турыш (200 км к западу от Екатеринбурга) стала одной из первых, которая продемонстрировала, что сельское предпринимательство в России может стать успешным. В 2013 году лет назад выпускница МГУ Гузель Санжапова приехала сюда помочь родителям с семейной пасекой и продажей мёда. С тех пор в деревне развилось производство, на котором пожилые жители и местные подростки делают заготовки из ягод и овощей, чай, натуральную косметику и много других товаров.
За проект «Малый Турыш» Гузель Санжапова получала премии GQ Superwoman 2020 и Forbes Woman Mercury Award 2022-2023, а также занимала второе место в рейтинге Forbes Woman «Топ-10 женщин в российском краудфандинге» 2019 года. «Малыш Турыш» сотрудничал с компаниями Ikea, Unilever, Invitro, Точка, Good Wood и другими.
За проект «Малый Турыш» Гузель Санжапова получала премии GQ Superwoman 2020 и Forbes Woman Mercury Award 2022-2023, а также занимала второе место в рейтинге Forbes Woman «Топ-10 женщин в российском краудфандинге» 2019 года. «Малыш Турыш» сотрудничал с компаниями Ikea, Unilever, Invitro, Точка, Good Wood и другими.
Гузель Санжапова. Фото из соцсетей Гузель Санжаповой
Посещение фестиваля будет платным, причём в продажу поступит ограниченная серия билетов — не более двух тысяч. Организаторы рассчитывают привлечь на мероприятие гостей из Екатеринбурга, Москвы, Перми и других российских городов. Основная площадка будет расположена под открытым небом прямо посреди поля.
Организаторы, в число которых вошли независимый продюсер Ксения Табашникова, медиаменеджер Михаил Вербицкий (в 2023 году организовывал проект «Вода и Завод») и другие специалисты, обещают на «Посреди нигде»:
— Маркет на ковре от локальных мастеров и выпускников образовательных программ Малого Турыша;
— Арт-объект «Посреди нигде», расположенный на линии горизонта;
— Старинные наличники, которые можно задекорировать и установить в зрелищных местах деревни в качестве фотозон;
— Кастом-станция для декорирования одежды с помощью хенд-мейд печатей и принтов, напоминающих о фестивале;
— Бар с авторскими напитками, которые сделаны на основе локальных продуктов. Например, с пюре из свежей клубники;
— Лекторий в апи-домике (специальное строение, которое позволяет человеку находиться словно внутри пчелиной семьи);
— Полевой ресторан, в котором посетители самостоятельно готовят себе еду на переносных печках-щепочницах;
— Концерт в поле с популярными российскими музыкантами;
«Наш фестиваль о том, что вопреки стереотипам, деревня больше не глубинка с покосившимися избами, которую рисует в голове обыватель»,
— говорит Гузель Санжапова.
Собранные с фестиваля деньги помогут завершить строительство общественного центра для местных жителей, а оставшаяся после мероприятия инфраструктура станет частью Малого Турыша навсегда, обещают организаторы.
Недостроенный общественный центр в Малом Турыше. Фото предоставлено организаторами
Новости о фестивале в Малом Турыше будут публиковаться в официальном телеграм-канале мероприятия. В ближайшие недели организаторы обещают там начать более подробно раскрывать программу.
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