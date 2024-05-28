В глухой деревне между Екатеринбургом и Пермью пройдёт масштабный фестиваль

Фото предоставлено организаторами

Справка. Свердловская деревня Малый Турыш (200 км к западу от Екатеринбурга) стала одной из первых, которая продемонстрировала, что сельское предпринимательство в России может стать успешным. В 2013 году лет назад выпускница МГУ Гузель Санжапова приехала сюда помочь родителям с семейной пасекой и продажей мёда. С тех пор в деревне развилось производство, на котором пожилые жители и местные подростки делают заготовки из ягод и овощей, чай, натуральную косметику и много других товаров.



За проект «Малый Турыш» Гузель Санжапова получала премии GQ Superwoman 2020 и Forbes Woman Mercury Award 2022-2023, а также занимала второе место в рейтинге Forbes Woman «Топ-10 женщин в российском краудфандинге» 2019 года. «Малыш Турыш» сотрудничал с компаниями Ikea, Unilever, Invitro, Точка, Good Wood и другими.

Гузель Санжапова. Фото из соцсетей Гузель Санжаповой





— говорит Гузель Санжапова. «Наш фестиваль о том, что вопреки стереотипам, деревня больше не глубинка с покосившимися избами, которую рисует в голове обыватель»,

Недостроенный общественный центр в Малом Турыше. Фото предоставлено организаторами

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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