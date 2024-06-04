Поиску себя посвящена новая необычная скульптура в Екатеринбурге

«В основе арт-объекта — персонаж, находящийся в поиске себя лучшего. Этот образ близок каждому человеку. И сам автор считает, что такой поиск иногда занимает всю жизнь, но никогда не становится неактуальным. Наоборот, наполняет наше существование ценностью», — объясняют это произведение организаторы международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В жилом микрорайоне Химмаш уральской столицы появился гигант с Кубиком Рубика вместо головы. Он сидит на газоне и пытается собрать головоломку, лежащую у него на плечах.Именно так выглядит скульптура художника из Казани Рустама Кубика. Но посвящена она не гениальной головоломке венгерского скульптора. И даже не собственному творческому псевдониму автора. Необычное произведение своё Рустам Кубик назвал «Поиски себя», и оно подсказывает неискушённому зрителю, что несёт более глубокие, философские смыслы.Именно в рамках новой «Стенограффии» и на Химмаше и была установлена скульптура «Поиски себя». Официально в этом году всегда яркий фест откроется только 15 июля. Но уже сейчас в разных точках уральской столицы начинают появляться необычные (и необычайно креативные) арт-объекты его участников, художников из разных городов.