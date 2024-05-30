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Екатеринбургская улица стала героиней видеоклипа уральской рок-группы

21.08 Понедельник, 3 июня 2024
Стоп-кадр видеоклипа
В минувшие выходные на видеохостинге YouTube появился новый клип екатеринбургской рок-группы «Курара». У музыкального ролика за несколько дней набралось пять с половиной тысяч и масса самых благожелательных отзывов.

Интересно, что многие из комплиментов относятся не к самой песне «Где-то там», на которую поставлен клип, а… к улице Луначарского. Одна из самых протяжённых улиц Екатеринбурга — полноценная героиня видео. Ролик начинается с того, что солист группы «Курара» (и известный актёр театра и кино) Олег Ягодин садится на велосипед в одном конце Луначарского и на протяжении пяти с лишним минут, что длится клип, едет по ней мимо самых знаковых строений. В кадр попадают и Дом Офицеров, и бывшее здание Свердловской киностудии, и гостиница «Исеть», и жилые дома «Городка чекистов», и Дом Кино, и много, что ещё. И снято всё это с очень большой любовью.

В самой песне тоже поётся про улицу Луначарского:
«И Луначарского такая прозрачная
Велосипеды кони гонят домой
На этих улицах любимая я стиль оттачивал
Трогал воздух рукой
И Луначарского такая мрачная порочная бывает порой
И туча с острой бородой бьет током смачно
И томно ноет».


Видеоклип создан творческим объединением «Слава», в которое, среди прочих, входит драматург Ярослава Пулинович, актрисы Наталья Кузнецова и Светлана Колесова, актёры театров Екатеринбурга. Новое произведение можно считать ещё одним подарком поклонникам «Курары» на юбилей группы, которая отмечает в этом году своё двадцатилетие.



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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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17:50 Жители Екатеринбурга получили 18 и 15 лет строгого режима по наркотическим статьям
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