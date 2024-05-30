Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургская улица стала героиней видеоклипа уральской рок-группы
Стоп-кадр видеоклипа
В минувшие выходные на видеохостинге YouTube появился новый клип екатеринбургской рок-группы «Курара». У музыкального ролика за несколько дней набралось пять с половиной тысяч и масса самых благожелательных отзывов.
Интересно, что многие из комплиментов относятся не к самой песне «Где-то там», на которую поставлен клип, а… к улице Луначарского. Одна из самых протяжённых улиц Екатеринбурга — полноценная героиня видео. Ролик начинается с того, что солист группы «Курара» (и известный актёр театра и кино) Олег Ягодин садится на велосипед в одном конце Луначарского и на протяжении пяти с лишним минут, что длится клип, едет по ней мимо самых знаковых строений. В кадр попадают и Дом Офицеров, и бывшее здание Свердловской киностудии, и гостиница «Исеть», и жилые дома «Городка чекистов», и Дом Кино, и много, что ещё. И снято всё это с очень большой любовью.
Видеоклип создан творческим объединением «Слава», в которое, среди прочих, входит драматург Ярослава Пулинович, актрисы Наталья Кузнецова и Светлана Колесова, актёры театров Екатеринбурга. Новое произведение можно считать ещё одним подарком поклонникам «Курары» на юбилей группы, которая отмечает в этом году своё двадцатилетие.
Интересно, что многие из комплиментов относятся не к самой песне «Где-то там», на которую поставлен клип, а… к улице Луначарского. Одна из самых протяжённых улиц Екатеринбурга — полноценная героиня видео. Ролик начинается с того, что солист группы «Курара» (и известный актёр театра и кино) Олег Ягодин садится на велосипед в одном конце Луначарского и на протяжении пяти с лишним минут, что длится клип, едет по ней мимо самых знаковых строений. В кадр попадают и Дом Офицеров, и бывшее здание Свердловской киностудии, и гостиница «Исеть», и жилые дома «Городка чекистов», и Дом Кино, и много, что ещё. И снято всё это с очень большой любовью.
В самой песне тоже поётся про улицу Луначарского:
«И Луначарского такая прозрачная
Велосипеды кони гонят домой
На этих улицах любимая я стиль оттачивал
Трогал воздух рукой
И Луначарского такая мрачная порочная бывает порой
И туча с острой бородой бьет током смачно
И томно ноет».
«И Луначарского такая прозрачная
Велосипеды кони гонят домой
На этих улицах любимая я стиль оттачивал
Трогал воздух рукой
И Луначарского такая мрачная порочная бывает порой
И туча с острой бородой бьет током смачно
И томно ноет».
Видеоклип создан творческим объединением «Слава», в которое, среди прочих, входит драматург Ярослава Пулинович, актрисы Наталья Кузнецова и Светлана Колесова, актёры театров Екатеринбурга. Новое произведение можно считать ещё одним подарком поклонникам «Курары» на юбилей группы, которая отмечает в этом году своё двадцатилетие.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Кикшеринговые компании, не дожидаясь ограничений от екатеринбургской мэрии, снизили скорость самокатов
28 мая 2024
28 мая 2024