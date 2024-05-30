Екатеринбургская улица стала героиней видеоклипа уральской рок-группы

В самой песне тоже поётся про улицу Луначарского:

«И Луначарского такая прозрачная

Велосипеды кони гонят домой

На этих улицах любимая я стиль оттачивал

Трогал воздух рукой

И Луначарского такая мрачная порочная бывает порой

И туча с острой бородой бьет током смачно

И томно ноет».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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