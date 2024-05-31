Возрастное ограничение 18+
Продлен прием заявок на фотоконкурс «Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие»
Фото: сайт Гуманитарный университет
Студенты Гуманитарного университета в Екатеринбурге запустили фотоконкурс, посвященный сохранению и популяризации архитектурного наследия города. Основная цель мероприятия — привлечение внимания к русскому деревянному модерну рубежа XIX и начала XX веков, а также другим деревянным зданиям исторического значения. Прием заявок на фотоконкурс «Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие» продлен до 28 июня.
Участники конкурса могут продемонстрировать свой стиль и оптику через различные номинации. Оценку представленных работ проведут известные фотографы, урбанисты и эксперты в области современного искусства.
Авторы лучших снимков получат возможность выставить свои работы на фотовыставке и интерактивной карте деревянного Екатеринбурга. Кроме того, победители конкурса будут награждены ценными призами в соответствии с номинациями.
Подробности участия доступны на сайте Гуманитарного университета.
Участники конкурса могут продемонстрировать свой стиль и оптику через различные номинации. Оценку представленных работ проведут известные фотографы, урбанисты и эксперты в области современного искусства.
Авторы лучших снимков получат возможность выставить свои работы на фотовыставке и интерактивной карте деревянного Екатеринбурга. Кроме того, победители конкурса будут награждены ценными призами в соответствии с номинациями.
Подробности участия доступны на сайте Гуманитарного университета.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ректор екатеринбургского вуза выступил в суде в защиту обвиняемых в оправдании терроризма Беркович и Петрийчук
24 мая 2024
24 мая 2024