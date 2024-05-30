В Саду Нурова покажут рисованного претендента на «Оскар»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Кинотеатр под открытым небом начнёт работать в Екатеринбурге 2 июня. Показы организует городское сообщество «Высотные прогулки», а площадкой станет Сад Нурова, что возле Царского моста на улице Чапаева.Для первого в этом году киносеанса выбран весьма любопытный анимационный фильм. В начале года он участвовал в «оскаровской» гонке за приз Американской киноакадемии, и хоть заветную статуэтку не получил, но зрительского внимания заслуживает. Полнометражный мультфильм называется «Мечты робота». Создан он совместными усилиями французских и испанских аниматоров, а сюжет его разворачивается в Нью-Йорке. Но зрителям не нужны в данном случае ни перевод фильма, ни собственные знания иностранных языков, поскольку персонажи «Мечты роботов» обходятся без реплик.Главный герой рисованного фильма «Мечты робота» — одинокий пёсик, живущий в квартире на Манхэттене. Когда одиночество становится совсем невыносимым, он обращается за помощью к производителям роботов. Так у него появляется смышлёный, обаятельный и верный приятель, с которым можно и в парке погулять, и на пляже поваляться. Но пройдёт ли сам герой проверку на верность?Начало показа мультфильма «Мечты робота» запланировано на десять часов вечера. Но организаторы предупреждают, что если на улице будет ещё слишком светло, сеанс начнётся чуть позже. Проход в кинотеатр в Саду Нурова свободный, но желающих присоединиться к просмотру просят брать с собой раскладные стулья и пледы.