Возрастное ограничение 18+

В последний день весны екатеринбургская группа «Курара» отметит юбилей первого альбома

21.39 Четверг, 30 мая 2024
Фрагмент афиши концерта
Одна из самых известных современных рок-групп Екатеринбурга отметит 20-летие дебютного альбома. В связи с этим «Курара» устроит в последний день весны юбилейный концерт.

Празднование 20-летия альбома «Здравствуйте, дети!», с которого открылась дискография группы «Курара», запланировано на завтрашний вечер, 31 мая. Площадку для юбилейного концерта предоставил молодой Музей андеграунда, что на улице Добролюбова. По сообщению самого музея, билетов на мероприятие практически не осталось.

Альбом «Здравствуйте, дети!» был записан в 2004 году на студии «Iguana Records». Историю же самой группы обычно начинают рассказывать с чуть более раннего периода, аж с 1993 года, когда познакомились Олег Ягодин и Юрий Облеухов, основатели группы. Изначально они назвали собравшийся коллектив «Шаманны», но после долгих лет изменений состава и поисков собственного стиля и звучания группа была переименована в «Курара». На сегодняшний день в дискографии группы уже десять полноценных студийных альбомов.

К слову, солист и один из основателей группы Олег Ягодин ещё более широко известен, как актёр. Прежде всего — актёр театральный, ведущий артист «Коляда-театра». С 2004 года снимается и в кино («Ангелы революции», «Орлеан», «Майор Гром»).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге прошёл суд над участницей мошеннического сговора
29 мая 2024
В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик
24 мая 2024
В Каменске-Уральском четвертый день ищут 17-летнюю девушку
22 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок

И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:39 В последний день весны екатеринбургская группа «Курара» отметит юбилей первого альбома
20:55 Суд приостановил работу одной из поставлявших в «Жизньмарт» продукцию фабрик-кухонь
20:17 Кикшеринговые компании Екатеринбурга увеличили штрафы для нерадивых самокатчиков
19:49 После самодоноса юная нарушительница ПДД поимела нагоняй от главы Свердловской ГИБДД
19:13 Рассеянность жительницы Каменска-Уральского подвела жадного мужика под статью
17:32 Свердловская область оказалась среди регионов с неправильно построенными школами и детсадами
16:57 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся несколько маршрутов
16:37 После смерти студента-практиканта в Реже возбудили уголовное дело
16:09 Единоросс из ЕГД назвал депутатов «лучшими людьми города»
15:29 В Реже во время производственной практики погиб 17-летний студент
15:10 За пять лет специалисты Верхнепышминской ЦГБ установили 155 электрокардиостимуляторов
13:47 Представитель ИП Гумаровой назвал ситуацию с претензиями Роспотребнадзора «несправедливой»
13:36 В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали курьера мошенников до перевода средств
12:43 В Свердловской области запретили ходить в лес
12:37 В уральском детском лагере «Медная горка» создали условия для детей с ОВЗ
12:04 Жители свердловского села начали эксперимент, чтобы чиновники засыпали яму
11:40 Жители Сысертского района продолжают пикетировать у резиденции губернатора
11:22 Роспотребнадзор нашёл виновника массового отравления в Екатеринбурге
10:28 Девушка чуть не умерла после уколов коллагена в Екатеринбурге
10:02 Глава СК поручил привлечь к ответственности скамокатчиков, врезавшихся в девушку в центре Екатеринбурга
09:21 Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области
21:13 Пострадавшая в ДТП на территории Лесного девочка получит компенсацию
20:27 Ремонт развязки «Бухара — Урал» заставит автобус изменить маршрут
20:08 Пожар в Краснотурьинске унёс две жизни
19:21 Книжный фестиваль пройдёт в Парке Маяковского в День защиты детей
18:53 В Екатеринбурге прошёл суд над участницей мошеннического сговора
Все новости Свердловской области
18:32 На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
15:39 Законопроект Верховного суда может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы
11:40 Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
11:16 Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет
11:05 В мексиканском штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры
16:57 Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
16:14 В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
15:51 Аэропорт Элисты принял первый лайнер после двухлетнего перерыва
14:59 Бывший главный инженер шахты, где погиб 51 человек, получил 4 года общего режима
13:28 В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу из-за технического сбоя
12:27 Красноярский магазин убрал из продажи «Вредные советы» Остера по требованию прокуратуры
11:40 В ГД предложили ввести уголовное наказание за использование дипфейков в преступных целях
18:02 Первый человек с нейрочипом в мозгу рассказал об изменениях в своей жизни
16:15 Депутат ГД заявил, что под закон о пропаганде наркотиков не подпадет классика литературы
15:04 Военный суд отказал следствию в переводе генерала Попова из СИЗО
14:26 Комитет ГД рекомендовал принять поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
12:42 Громкое уголовное дело о махинациях в судах Москвы прекратят по сроку давности
10:08 В Армении на акциях гражданского неповиновения задержаны 67 человек
16:33 Жители Искитима провели митинг против строительства металлопрокатного завода
15:27 Рядом с аэропортом Перми появилась надпись для пассажиров «Добро пожаловать в Пензу!»
13:30 В мэрии Челябинска прошли обыски по делу о взятке в 30 тысяч рублей
11:30 Вице-спикер ГД предложил министру труда сократить рабочую пятницу для женщин
10:29 СК: суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого
Все новости России и мира
21:39 В последний день весны екатеринбургская группа «Курара» отметит юбилей первого альбома
20:55 Суд приостановил работу одной из поставлявших в «Жизньмарт» продукцию фабрик-кухонь
20:17 Кикшеринговые компании Екатеринбурга увеличили штрафы для нерадивых самокатчиков
19:49 После самодоноса юная нарушительница ПДД поимела нагоняй от главы Свердловской ГИБДД
19:13 Рассеянность жительницы Каменска-Уральского подвела жадного мужика под статью
17:32 Свердловская область оказалась среди регионов с неправильно построенными школами и детсадами
16:57 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся несколько маршрутов
16:37 После смерти студента-практиканта в Реже возбудили уголовное дело
16:09 Единоросс из ЕГД назвал депутатов «лучшими людьми города»
15:29 В Реже во время производственной практики погиб 17-летний студент
15:10 За пять лет специалисты Верхнепышминской ЦГБ установили 155 электрокардиостимуляторов
14:52 Робот ученых Пермского политеха с высокой точностью проведет диагностику промышленных металлоконструкций
13:47 Представитель ИП Гумаровой назвал ситуацию с претензиями Роспотребнадзора «несправедливой»
13:36 В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали курьера мошенников до перевода средств
12:43 В Свердловской области запретили ходить в лес
12:37 В уральском детском лагере «Медная горка» создали условия для детей с ОВЗ
12:04 Жители свердловского села начали эксперимент, чтобы чиновники засыпали яму
11:40 Жители Сысертского района продолжают пикетировать у резиденции губернатора
11:22 Роспотребнадзор нашёл виновника массового отравления в Екатеринбурге
10:28 Девушка чуть не умерла после уколов коллагена в Екатеринбурге
10:02 Глава СК поручил привлечь к ответственности скамокатчиков, врезавшихся в девушку в центре Екатеринбурга
10:01 За попытку скрыться от правосудия алиментщики могут лишиться свободы
09:21 Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области
21:13 Пострадавшая в ДТП на территории Лесного девочка получит компенсацию
20:27 Ремонт развязки «Бухара — Урал» заставит автобус изменить маршрут
20:08 Пожар в Краснотурьинске унёс две жизни
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK