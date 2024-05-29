В последний день весны екатеринбургская группа «Курара» отметит юбилей первого альбома

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Одна из самых известных современных рок-групп Екатеринбурга отметит 20-летие дебютного альбома. В связи с этим «Курара» устроит в последний день весны юбилейный концерт.Празднование 20-летия альбома «Здравствуйте, дети!», с которого открылась дискография группы «Курара», запланировано на завтрашний вечер, 31 мая. Площадку для юбилейного концерта предоставил молодой Музей андеграунда, что на улице Добролюбова. По сообщению самого музея, билетов на мероприятие практически не осталось.Альбом «Здравствуйте, дети!» был записан в 2004 году на студии «Iguana Records». Историю же самой группы обычно начинают рассказывать с чуть более раннего периода, аж с 1993 года, когда познакомились Олег Ягодин и Юрий Облеухов, основатели группы. Изначально они назвали собравшийся коллектив «Шаманны», но после долгих лет изменений состава и поисков собственного стиля и звучания группа была переименована в «Курара». На сегодняшний день в дискографии группы уже десять полноценных студийных альбомов.К слову, солист и один из основателей группы Олег Ягодин ещё более широко известен, как актёр. Прежде всего — актёр театральный, ведущий артист «Коляда-театра». С 2004 года снимается и в кино («Ангелы революции», «Орлеан», «Майор Гром»).