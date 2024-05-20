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Книжный фестиваль пройдёт в Парке Маяковского в День защиты детей
Фото с сайта фестиваля «Читай, Екатеринбург!» / chitay.ekmob.ru
Первый день лета пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха под шелест книжных страниц. Здесь к Дню защиты детей проведут фестиваль «Читай, Екатеринбург!».
Фестивальные мероприятия начнутся в Парке Маяковского ровно в полдень. Стартовым событием станет открытый лекторий, во время которого выступающие расскажут собравшимся не только о книгах, но и о музыке, космосе и стрит-арте. Так, например, одна из лекций будет посвящена истории уральского уличного искусства. Рассказы о космосе будут звучать и в Летнем театре. Там в час дня начнётся встреча екатеринбуржцев с космонавтом, героем России Сергеем Прокопьевым.
На вторую половину дня в Парке Маяковского запланирована экскурсия, которая пройдёт дважды — в три часа дня и в пять часов вечера. Экскурсантов по аллеям парка проведёт кандидат культурологии, доцент УрФУ Евгении Рабинович. Он большой специалист в области советских парков, а о ЦПКиО написал целую книгу.
На протяжении всего дня в разных точках парка будут проходить встречи читателей с писателями, в том числе — с известным писателем, поэтом, лауреатом премии «Национальный бестселлер» Алексеем Сальниковым, автором романов «Петровы в гриппе и вокруг него» и «Оккульттрегер». Кроме того, в программе фестиваля — книжная ярмарка, квесты, выступления поэтов и многое другое. Подробности — на сайте фестиваля «Читай, Екатеринбург!».
Фестивальные мероприятия начнутся в Парке Маяковского ровно в полдень. Стартовым событием станет открытый лекторий, во время которого выступающие расскажут собравшимся не только о книгах, но и о музыке, космосе и стрит-арте. Так, например, одна из лекций будет посвящена истории уральского уличного искусства. Рассказы о космосе будут звучать и в Летнем театре. Там в час дня начнётся встреча екатеринбуржцев с космонавтом, героем России Сергеем Прокопьевым.
На вторую половину дня в Парке Маяковского запланирована экскурсия, которая пройдёт дважды — в три часа дня и в пять часов вечера. Экскурсантов по аллеям парка проведёт кандидат культурологии, доцент УрФУ Евгении Рабинович. Он большой специалист в области советских парков, а о ЦПКиО написал целую книгу.
На протяжении всего дня в разных точках парка будут проходить встречи читателей с писателями, в том числе — с известным писателем, поэтом, лауреатом премии «Национальный бестселлер» Алексеем Сальниковым, автором романов «Петровы в гриппе и вокруг него» и «Оккульттрегер». Кроме того, в программе фестиваля — книжная ярмарка, квесты, выступления поэтов и многое другое. Подробности — на сайте фестиваля «Читай, Екатеринбург!».
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