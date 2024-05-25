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Екатеринбургский «Щелкунчик» готовится объявить День открытых дверей

21.13 Понедельник, 27 мая 2024
Фото: театр «Щелкунчик»
Лето для детского театра «Щелкунчик» начнётся с Дня открытых дверей. В первый день июня здесь будут ждать не только зрителей, но и потенциальных своих артистов с родителями.

Посетители театра «Щелкунчик», что расположен в Екатеринбурге на улице 8 Марта, в субботу, 1 июня, получат редкую возможность заглянуть за театральные кулисы и стать свидетелями «театральной кухни». Их проведут в зрительный зал и даже позволят подняться на сцену, где проходит подготовка к будущей премьере, к балету «ушка» в постановке Петра Базарона. Сам хореограф-постановщик и худрук театра расскажет и о новом спектакле, и о планах на будущее, и о жизни детского театра.

На жизнь детского театра посетители смогут посмотреть воочию и в учебных залах, где учатся балету малыши. Вполне вероятно, что кому-то из маленьких гостей захочется тоже присоединиться к детской труппе. Для того «Щелкунчик» и организует День открытых дверей, чтобы «заразить» малышей творчеством, а их родителям дать оценить работу педагогов и прикинуть возможности собственного ребёнка — будет ли ему интересно заниматься балетом, позволят ли ему физические данные и расписание дня.

Помимо упомянутого, «Щелкунчик» в День открытых дверей обещает устроить экскурсию по театру, организовать мастер-классы по изготовлению куклы-Перушки и даже угостить вкусным мороженным.

Для гостей в первый день июня двери «Щелкунчика» откроются в два часа дня. Пропуском в театр послужит предварительная регистрация на сайте.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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14:16 Из-за прогнозов о сильном ветре свердловское МЧС объявило предупреждение
13:17 Жители свердловского села перекрыли дорогу из-за строительства трассы Москва – Екатеринбург
12:41 Против мусорного полигона к резиденции губернатора в пикет вышла 84-летняя пенсионерка
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