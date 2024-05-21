Площадь Парижской коммуны в Екатеринбурге стала героиней выставки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В среду, 29 мая, в главном здании Музея истории Екатеринбурга откроется выставка под заманчивым названием «Призраки площади. Увидеть Париж Свердловск и умереть!». Героиней её стало пространство между зданием бывшего УрГУ (ныне это один из корпусов УрФУ) и Оперным театром.В своё время площадь Парижской Коммуны задумывалась, как главная площадь Свердловска, а то и всего Урала! Её спроектировали в 20-е годы прошлого века и, таким образом, можно считать, что в возрасте своём она перевалила за сто лет. На выставке в Музее истории Екатеринбурга можно будет увидеть, какой площадь была в чертежах, как выглядела в первые годы своего существования и как менялась с течением времени. Выставка расскажет и об объектах, которые так и не появились вокруг площади, хотя проектировались ведущими уральскими архитекторами.Выставка «Призраки площади. Увидеть Париж Свердловск и умереть!» организована при поддержке Министерства культуры Свердловской области. Для её проведения экспонатами с Музеем истории Екатеринбурга поделились Московский музей архитектуры имени А. Щусева, Государственный архив Свердловской области, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ и другие.Хоть официально выставка, посвящённая площади Парижской коммуны, откроется в «Дом Качки» 29 мая, для широкой публики она станет доступна лишь со следующего дня, с четверга.