Заброшенное здание в районе вокзала в Екатеринбурге превратили в большой арт-объект

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Не функционирующее уже несколько лет здание на территории закрытой железнодорожной станции Екатеринбург-Товарный художники превратили в выставочное пространство.29 октября 2023 года 12 стрит-арт художников уже проводили бесплатную однодневную выставку Zabroshka в этой же локации, но накануне организаторы решили воссоздать её, пригласив ещё больше художников и увеличив количество задействованных площадей — в заброшенных зданиях выставили фотографии, картины, инсталляции, организовали перформансы на злободневные темы.Срок жизни выставки будет недолог (как и практически всего стрит-арт-искусства, впрочем). Здания бывшей станции Екатеринбург-Товарный вскоре снесут ради девелоперского проекта.