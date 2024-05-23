Сысертский фестиваль «Лето на Заводе» (пред)открывает сезон







— сообщает команда фестиваля Это такая генеральная репетиция старта. Запуск заводских механизмов и шестеренок. Вспоминаем, благодаря кому Лето все-таки состоится (спойлер — это все вы!) и со-настраиваемся на крутой юбилейный сезон,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня, 25 мая, фестиваль «Лето на Заводе» (пред)открывает сезон. Теперь каждые выходные гости смогут насладиться атмосферой завода.Уже сегодня гостей ждут экскурсии, концерты, лектории, мастер-классы. А завтра, 26 мая, на лекции «Лето будет! Как мы стали миллионерами» можно узнать, как фестиваль оказался под угрозой отмены и почему все-таки состоится.