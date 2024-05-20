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В екатеринбургском парке Маяковского стартует сезон Летнего театра

09.58 Суббота, 25 мая 2024
Фото: официальный сайт Парка Маяковского / ецпкио.рф
Сегодня, 25 мая, на сцене Летнего театра пройдет поэтический марафон «2+2+5» посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Программу возглавит артист Свердловского театра Драмы Александр Борисов. Артист представит как широко известные стихи Пушкина, так и редкие произведения, переписку поэта, прозу и наброски. Оркестр, музыкальные коллективы, диджей, артисты и солисты театров Екатеринбурга присоединятся к исполнению прямо в процессе чтения.

В честь юбилея Пушкина гости смогут бесплатно отправить авторские открытки, посвященные поэту через Почту России, которая организует выездную работу прямо в парке возле Летнего театра.

Поэтическим марафон продлится целых девять часов, с 12:00 до 21:00. Вход на мероприятие свободный для всех желающих, но необходима предварительная регистрация на сайте.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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09:58 В екатеринбургском парке Маяковского стартует сезон Летнего театра
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20:55 За травму малыша расплатится детский сад в Полевском
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