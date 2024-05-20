Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском парке Маяковского стартует сезон Летнего театра
Фото: официальный сайт Парка Маяковского / ецпкио.рф
Сегодня, 25 мая, на сцене Летнего театра пройдет поэтический марафон «2+2+5» посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Программу возглавит артист Свердловского театра Драмы Александр Борисов. Артист представит как широко известные стихи Пушкина, так и редкие произведения, переписку поэта, прозу и наброски. Оркестр, музыкальные коллективы, диджей, артисты и солисты театров Екатеринбурга присоединятся к исполнению прямо в процессе чтения.
В честь юбилея Пушкина гости смогут бесплатно отправить авторские открытки, посвященные поэту через Почту России, которая организует выездную работу прямо в парке возле Летнего театра.
Поэтическим марафон продлится целых девять часов, с 12:00 до 21:00. Вход на мероприятие свободный для всех желающих, но необходима предварительная регистрация на сайте.
Программу возглавит артист Свердловского театра Драмы Александр Борисов. Артист представит как широко известные стихи Пушкина, так и редкие произведения, переписку поэта, прозу и наброски. Оркестр, музыкальные коллективы, диджей, артисты и солисты театров Екатеринбурга присоединятся к исполнению прямо в процессе чтения.
В честь юбилея Пушкина гости смогут бесплатно отправить авторские открытки, посвященные поэту через Почту России, которая организует выездную работу прямо в парке возле Летнего театра.
Поэтическим марафон продлится целых девять часов, с 12:00 до 21:00. Вход на мероприятие свободный для всех желающих, но необходима предварительная регистрация на сайте.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Парк Маяковского закроет вход на несколько дней
20 мая 2024
20 мая 2024
Любители театра требуют продолжить показ одного из спектаклей Свердловского театра драмы
21 мая 2024
21 мая 2024