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Книгами с дарственными надписями хвастается библиотека имени В. Белинского

20.12 Пятница, 24 мая 2024
Фото: Свердловская областная библиотека имени В. Белинского / book.uraic.ru
В 2024 году Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Белинского исполняется 125 лет. В связи с этим некруглым, но солидным юбилеем сотрудники её решили продемонстрировать посетителям книги, подаренные и подписанные именитыми людьми.

Книги с дарственными надписями выставлены в холле первого этажа основного здания Белинки. Большинство надписей оставлены самими авторами подаренных книг (в их числе, например, известный уральский драматург и театральный режиссёр Николай Коляда). В некоторых случаях авторы дарили свои книге библиотеке в знак благодарности за помощь при сборе информационного материала. В других книга становилась подарком в честь какого-нибудь праздника или знаменательного события.

Выставка «Всегда мечтал попасть в Белинку» составлена сотрудниками отдела редких книг библиотеки. Работа её продлится до 30 июля.

К слову, библиотека имени В. Г. Белинского появилась в Екатеринбурге в конце XIX столетия по инициативе местной элиты — учительницы, врача, журналиста, нотариуса и директора банка. Она стала первой публичной библиотекой города. На сегодняшний день Белинка занимает два здания в центре Екатеринбурга, а также обладает обширным электронным «филиалом».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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