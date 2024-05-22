В Каменске-Уральском обновили мемориал труженикам тыла

«Слева, на открытии мемориальной композиции — вчерашние школьницы возле громкоговорителя слушают сводки с фронта. В 1941 году вместе с матерями эти девушки заменили в цехах ушедших на фронт отцов и братьев. Оставшиеся в тылу строили новые производственные цеха, когда после оккупации западной части страны на станцию Синарская в Каменске начали прибывать эшелоны с оборудованием и специалистами эвакуированных металлургических заводов. Следующий кадр исторической хроники: лентопрокатный цех выдает первую военную продукцию, у станков — женщины, подростки, старики. Заключительная сцена барельефа справа: весна победного 45-го года и долгожданная встреча тружеников тыла с фронтовиками, цветы, улыбки, праздничный салют», — так описывает содержание композиции пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области, чьи представители участвовали в открытии обновленного мемориала.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Открытие обновлённого мемориала, посвящённого труженикам тыла, прошло в Каменске-Уральском. Комплекс, основная часть которого была установлена 55 лет назад, теперь дополнен новыми элементами.Мемориал труженикам тыла в Каменске-Уральском расположен на территории жилого района Синарского трубного завода. Основная его часть — стена памяти с фамилиями героев и вечный огонь. А с 2020 года началось обновление мемориального комплекс с добавлением новых конструкций и элементов. Так, за фигурой воина-освободителя появился сложный барельеф с надписью «Щит и меч ковались в тылу». Барельеф изготовлен из чугуна на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Его длина составляет 20 метров, а высота — четыре метра. Весит барельеф больше 20 тонн.Барельеф в образной форме отражает историю трубного завода с начала Великой Отечественной войны до её победного финала.