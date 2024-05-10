Екатеринбургский фестиваль «ЧО» рассказал о программе пятого сезона





— сообщает пресс-служба «ЧО» Художники пятого сезона создадут в Екатеринбурге новые временные и постоянные паблик-арт-объекты. Их появление будут сопровождать мастерские и мероприятия для горожан и новые экскурсионные маршруты по районам города,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Команда «ЧО» представила программу своего пятого юбилейного сезона. В этот раз кураторами сезона выступает продюсерская платформа «Без центра», а паблик-арт-объекты объединит тема – «Перспектива слов». Тема вдохновлена творчеством таких художников, как Эрик Булатов, Б.У.Кашкин, Тимофея Ради и других уральских художников, которые много работали и работают с текстом.Не менее важной частью программы станет работа районной школы паблик-арта, которая в этом году будет действовать в микрорайоне Химмаш. После мастерских здесь появятся разнообразные паблик-арт-объекты, общественные пространства, муралы, аудиопрогулки — все это будет объединено фестивалем для жителей района.Художники и художницы, которые буду принимать участие:- Владимир Абих (Екатеринбург – Санкт-Петербург)- Саша Браулов (Санкт-Петербург)- Ася Маракулина (Санкт-Петербург – Вена)- Безымянная (Екатеринбург)- Синий Карандаш (Нижний Новгород)- Любовь Шмыкова (Пермь)- Please Leave a Review* (*Пожалуйста, оставьте отзыв) (Екатеринбург)