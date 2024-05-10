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Екатеринбургский фестиваль «ЧО» рассказал о программе пятого сезона
Фото: пресс-служба «ЧО»
Команда «ЧО» представила программу своего пятого юбилейного сезона. В этот раз кураторами сезона выступает продюсерская платформа «Без центра», а паблик-арт-объекты объединит тема – «Перспектива слов». Тема вдохновлена творчеством таких художников, как Эрик Булатов, Б.У.Кашкин, Тимофея Ради и других уральских художников, которые много работали и работают с текстом.
Не менее важной частью программы станет работа районной школы паблик-арта, которая в этом году будет действовать в микрорайоне Химмаш. После мастерских здесь появятся разнообразные паблик-арт-объекты, общественные пространства, муралы, аудиопрогулки — все это будет объединено фестивалем для жителей района.
Художники и художницы, которые буду принимать участие:
- Владимир Абих (Екатеринбург – Санкт-Петербург)
- Саша Браулов (Санкт-Петербург)
- Ася Маракулина (Санкт-Петербург – Вена)
- Безымянная (Екатеринбург)
- Синий Карандаш (Нижний Новгород)
- Любовь Шмыкова (Пермь)
- Please Leave a Review* (*Пожалуйста, оставьте отзыв) (Екатеринбург)
Художники пятого сезона создадут в Екатеринбурге новые временные и постоянные паблик-арт-объекты. Их появление будут сопровождать мастерские и мероприятия для горожан и новые экскурсионные маршруты по районам города,
— сообщает пресс-служба «ЧО»
Не менее важной частью программы станет работа районной школы паблик-арта, которая в этом году будет действовать в микрорайоне Химмаш. После мастерских здесь появятся разнообразные паблик-арт-объекты, общественные пространства, муралы, аудиопрогулки — все это будет объединено фестивалем для жителей района.
Художники и художницы, которые буду принимать участие:
- Владимир Абих (Екатеринбург – Санкт-Петербург)
- Саша Браулов (Санкт-Петербург)
- Ася Маракулина (Санкт-Петербург – Вена)
- Безымянная (Екатеринбург)
- Синий Карандаш (Нижний Новгород)
- Любовь Шмыкова (Пермь)
- Please Leave a Review* (*Пожалуйста, оставьте отзыв) (Екатеринбург)
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