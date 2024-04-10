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Екатеринбуржец, лишившийся по несчастью жизненно важного инструмента, собирает средства на новый
Фото: соцсети
В интернете объявили сбор музыканту родом из Екатеринбурга Фёдору Рогину. Он играет на валторне, и сейчас это основное его занятие, но из-за перевозки инструмент оказался повреждён и не подлежит восстановлению. Сумма, необходимая для покупки нового инструмента соответствующего уровня, для парня из обычной уральской семьи оказалась неподъёмной — порядка миллиона рублей. Поэтому он был вынужден обратиться к благотворителям, но пока получилось собрать лишь чуть больше половины нужной суммы.
Фёдор Рогин родился в Екатеринбурге. Окончил десятилетнюю Уральскую специальную музыкальную школу по классу валторны. Лауреат различных музыкальных фестивалей, в том числе Х Международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей имени Ю. Н. Должикова, финалист отбора в Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Играл в оркестре Свердловской государственной филармонии, выступал на международном фестивале Bach-fest.
Фёдор Рогин прошёл конкурс и поступил в Академию искусств в Сербии. Сейчас валторна для него — не только способ самовыражения и шанс играть в лучших молодёжных оркестрах мира. По его словам, это ещё и возможность ежедневно зарабатывать себе на жизнь, проживание и обучение, а кроме того, помогать родителям.
Сбор средств на покупку музыкального инструмента талантливому екатеринбуржцу координирует Евгений Ройзман (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов). Реквизиты для желающих помочь:
Тинькофф: 4377720001611698
Сбербанк: 2202201038963456
PayPal: sorokin@sorokin.cc
Номер телефона: +79175210639 (помощница Екатерина Нечитайло).
Фёдор Рогин родился в Екатеринбурге. Окончил десятилетнюю Уральскую специальную музыкальную школу по классу валторны. Лауреат различных музыкальных фестивалей, в том числе Х Международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей имени Ю. Н. Должикова, финалист отбора в Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Играл в оркестре Свердловской государственной филармонии, выступал на международном фестивале Bach-fest.
Фёдор Рогин прошёл конкурс и поступил в Академию искусств в Сербии. Сейчас валторна для него — не только способ самовыражения и шанс играть в лучших молодёжных оркестрах мира. По его словам, это ещё и возможность ежедневно зарабатывать себе на жизнь, проживание и обучение, а кроме того, помогать родителям.
Сбор средств на покупку музыкального инструмента талантливому екатеринбуржцу координирует Евгений Ройзман (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов). Реквизиты для желающих помочь:
Тинькофф: 4377720001611698
Сбербанк: 2202201038963456
PayPal: sorokin@sorokin.cc
Номер телефона: +79175210639 (помощница Екатерина Нечитайло).
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