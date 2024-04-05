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Дни венгерской драматургии начинаются в Екатеринбурге

18.31 Пятница, 12 апреля 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Ельцин Центр запускает программу Дней венгерской драматургии. Сегодня, 12 апреля, на театральной платформе «В центре» — первый вечер мероприятия. Завтра, 13 апреля, — второй и завершающий.

Дни венгерской драматургии в Ельцин Центре позволят уральским поклонникам театра узнать о том, чем «дышит» современный театр Венгрии, что волнует венгерских авторов, пишущих для театра, на какие темы им интереснее высказываться. Для этого два вечера подряд на театральной платформе пройдут читки пьес драматургов Венгрии. Тексты эти перевела Оксана Якименко, на русском языке они прозвучат впервые.

Пятничным вечером посетители Дней познакомятся с пьесой Мартона Герлоци «Дневник мясника». В ней рассказывается о молодом писателе, который решил резко сменить профессию и взялся за мясницкий нож. Вечером субботы актёры прочтут пьесу Михайя Швехтье «Наследство».

Театральное мероприятие в Ельцин Центре организовано при поддержке посольства Венгрии в России. Вход свободный, но по регистрации, пройти которую можно на сайте Ельцин Центра.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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