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Парк Маяковского начал продажу билетов в Летний театр
Фото: официальный сайт Парка Маяковского / ецпкио.рф
Казалось бы, совсем недавно Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбург закрывал зимний сезон. И вот уже анонсируются мероприятия в Летнем театре, билеты на которые начали продавать уже сейчас.
Работа Летнего театра в ЦПКиО в этом году начнётся 18 мая, в традиционную Ночь музеев. А закончит он работать только глубокой осенью. И весь этот весенне-летний-осенний период расписан на три десятка различных событий, которые запланированы для сцены Летнего театра. Наверняка не обойдётся без изменений в этом расписании, но некоторые мероприятия состоятся точно и на них уже даже можно приобрести билеты.
Так, 25 мая на сцене Летнего театра парка Маяковского пройдёт поэтический марафон «2+2+5». 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и продлится 9 часов подряд. Всё это время уральские и приезжие поэты и артисты будут читать стихи (и не только пушкинские).
А на следующий день поэтов на сцене Летнего театра сменят плоскостные куклы театра теней «ТОХОТ». С их помощью артисты-кукольники покажут спектакль «Зверский детектив. В логове волка». Постановка будет сопровождаться джазовыми композициями квинтета Платона Газелириди.
Подробное расписание работы Летнего театра можно посмотреть на сайте Парка Маяковского. Там же осуществляется онлайн-продажа билетов.
Работа Летнего театра в ЦПКиО в этом году начнётся 18 мая, в традиционную Ночь музеев. А закончит он работать только глубокой осенью. И весь этот весенне-летний-осенний период расписан на три десятка различных событий, которые запланированы для сцены Летнего театра. Наверняка не обойдётся без изменений в этом расписании, но некоторые мероприятия состоятся точно и на них уже даже можно приобрести билеты.
Так, 25 мая на сцене Летнего театра парка Маяковского пройдёт поэтический марафон «2+2+5». 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и продлится 9 часов подряд. Всё это время уральские и приезжие поэты и артисты будут читать стихи (и не только пушкинские).
А на следующий день поэтов на сцене Летнего театра сменят плоскостные куклы театра теней «ТОХОТ». С их помощью артисты-кукольники покажут спектакль «Зверский детектив. В логове волка». Постановка будет сопровождаться джазовыми композициями квинтета Платона Газелириди.
Подробное расписание работы Летнего театра можно посмотреть на сайте Парка Маяковского. Там же осуществляется онлайн-продажа билетов.
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