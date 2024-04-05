Дом Кино в Екатеринбурге захватили мультики

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В понедельник, 8 апреля, 112 лет исполнилось отечественной анимации, рождением которой считается премьера кукольного мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» Владислава Старевича. И именно в апреле много событий, связанных с анимацией, происходит в Доме Кино в Екатеринбурге.В День российской анимации в Доме Кино открылась выставка работ известного уральского режиссёра-мультипликатора Алексея Караева. Короткометражные фильмы его авторства — «Кот в колпаке», «Сничи», «Жильцы старого дома», «Воробьишко» — радовали не одно поколение зрителей. Эскизы, раскадровки и наброски к этим и другим фильмам Караева стали экспонатами выставки. Помимо них в экспозиции можно увидеть персонажей и декорации из кукольных фильмов мультипликатора, которому, к слову, в конце апреля исполнится 70 лет.В ближайший понедельник, 15 апреля, в Доме Кино напомнят о Международном фестивале «Кинопроба». Программа Эха фестиваля с показом победителей смотра прошлого года содержит, в том числе, и анимационные фильмы начинающих кинематографистов. Среди них — японский «Дом потерь», британский «Не надо кормить голубей» и «Ротоскоп» студентов Уральского государственного архитектурно-художественного университета.Меж тем, в апреле начинается приём заявок от желающих поучаствовать в фестивале «Кинопроба» этого года. Он пройдёт в Екатеринбурге уже в 21 раз — с 1 по 5 декабря. Заявки от студентов киношкол, российских и заграничных, будут принимать до 10 октября.