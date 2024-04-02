Показ культовой «Дюны» устроят в Креативном кластере «Л52»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Выход в 2021 году триумфальной «Дюны» режиссёра Дэнни Вильнёва и её второй части — в этом году — напомнило киноманам и любителям фантастики о самой первой экранизации одноимённого романа Фрэнка Хэрберта. Она считается неудачной, но со временем обрела культовый статус.Старый фильм «Дюна» вышел в 1984 году после очень сложного производственного периода. Первоначально поставить его должен был испанский режиссёр-интеллектуал Алехандро Ходоровски, который в подготовительном процессе вместе с художниками превратил литературный первоисточник в многостраничный альбом раскадровок. Испанец задумывал невиданное зрелище с привлечением ведущих кинозвёзд мира и намеревался пригласить художника Сальвадора Дали на одну из основных ролей.Опытного итальянского продюсера Дино Де Лаурентиса напугали мегаломания режиссёра и его крайне необычное видение. И вместо него ставить фильм пригласили Дэвида Линча, что было ещё более странным решением, учитывая неопытность начинающего режиссёра с не менее сюрреалистическим, чем у Ходоровски, взглядом на мир. В итоге фильм разгромили критики, а в кинотеатрах он провалился и до сих пор считается одной из самых неудачных среди крупных кинопостановок в мире.Впрочем, провалы Дэвида Линча — на зависть иным постановщикам. Свою «Дюну» он наполнил устаревшими уже в момент съемок спецэффектами, но и одновременно — врезающимися напрочь в память визуальными образами, странными сценарными ходами — но и «психоделическим» монтажом, способным вогнать в транс покруче иного «спайса». Кроме того, хоть Линч и обошёлся без звёзд первой величины, актёрский состав его «Дюны» тоже впечатляет. Главную роль сыграл Кайл МакЛахлен — будущий агент Купер из сериала «Твин Пикс», — одного из его антагонистов незабываемо исполнил знаменитый певец Стинг, а в других роля можно увидеть таких великолепных актёров, как Джэк Нэнс, Шон Янг, Патрик Стюарт, Юрген Прочноу, Сильвана Мангано, Брэд Дурифф.Вот именно эту, старую «Дюну» приглашает посмотреть екатеринбуржцев команда Креативного кластера «Л52», расположенного в здании 52 на проспекте Ленина. После просмотра будет устроено обсуждение увиденного, где каждый сможет высказаться, чья же «Дюна» лучше — провальная Дэвида Линча или триумфальная Вильнева.Показ и обсуждение фильма «Дюна» Дэвида Линча запланированы на пятницу, 12 апреля. Начало в семь часов вечера.