Выставка театральных кукол и костюмов работает в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Выставочный зал Дома художника в Екатеринбурге оккупировали куклы. Но не маши и барби из детских спален, а настоящие артисты — персонажи спектаклей кукольного театра.Выставка «Ты, я и куклы» составлена из произведений двух замечательных художниц. Одна из них — урождённая пермячка Ольга Сочнева. Она училась в Свердловском художественном училище имени И. Шадра, а впоследствии работала в Свердловском театре кукол, в Свердловском театральном училище и на кафедре театра кукол Екатеринбургского государственного театрального института. Её коллега по театральной деятельности и второй экспонент на данной выставке — Юлия Селаври, выпускница нескольких вузов (помимо училища имени Шадра это ещё и УрГУ, и Санкт-Петербургская академия театрального искусства). Она очень хорошо известна тем театралам, которые следят за постановками кукольных театров, и в первую очередь — за спектаклями Екатеринбургского театра кукол, главным художником которого Селаври является уже более двух десятков лет.Главные экспонаты выставки «Ты, я и куклы» — марионетки, ростовые и верховые куклы, которых зрители могли видеть в спектаклях «Ещё раз про Красную Шапочку», «Лесные сказки», «Земляника под снегом», «История города в куклах», «Поросёнок Плюх» и многих других. В Доме художника их можно увидеть не из зрительного зала, а разглядеть в подробностях с близкого расстояния. Помимо актёров-кукол на выставке представлены эскизы к костюмам для актёров-людей из тех же спектаклей.Выставка продлится до 22 апреля. Вход на неё бесплатный, но нужно обратить внимание на время, в которое выставочный зал Дома художника открыт для посещений: это будние дни с полудня и до шести часов вечера.