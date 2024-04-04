В Первоуральске простятся с «дедушкой уральской попсы»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В субботу, 6 апреля, в Первоуральске простятся с Артуром Бушмановым, известным музыкантом и композитором. Он внезапно умер несколько дней назад.«Дедушкой уральской попсы» называли Артура Бушманова поклонники его творчества, намекая на огромный опыт в сфере популярной музыки, и одновременно делая параллель с «Дедушкой уральского рока», Александром Пантыкиным. К слову, их двоих «роднит» ещё одно название — «Урфин Джюс», поскольку — мало, кто помнит, — в Первоуральске существовала группа, тёзка более прославленной свердловчанки.В первоуральском «Урфин Джюсе» Артур Бушманов состоял недолго. А вот группы «Луна-парк» и «Первоуральск» без него не появились бы вовсе. Имел он прямое отношение и к другим коллективам — «Квинта», «Паутина», «Чёрные береты» — для которых либо писал песни, либо играл в составе в качестве музыканта. С полным правом считается Артур Бушманов и деятелем театральной сферы. Он заведовал музыкальной частью в театре «Вариант», писал музыку для спектаклей, в том числе — для театральной студии «Три апельсина». За большой вклад в развитие театрального дела был награждён грамотой Министерства культуры Свердловской области, — напоминает первоуральская телекомпания.На второй день апреля Артур Бушманов почувствовал недомогание. Его на машине «Скорой помощи» доставили в больницу, где он и скончался на следующий день. Ему был 61 год.Прощание с Артуром Бушмановым пройдёт завтра в Первоуральске, на улице Вайнера. Начало траурной церемонии запланировано на половину четвёртого.