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В Екатеринбурге появились арт-объекты на тему цензуры
Фото: Вика Радисева
В Екатеринбурге появились арт-объекты в виде ящика с кислородным баллоном. Это высказывание против цензуры уральского музыканта Вики Радисевой.
Работы визуально напоминают ящик для огнетушителя или пожарную кнопку, которые необходимо разбить в чрезвычайной ситуации. Внутри стоит баллон, стилизованные под кислородный.
В 2020 году она заменила надпись на въезде в город на слова «Большой брат». Новый арт посвящен релизу песни Вики «Кислород», который состоялся, сегодня, 5 апреля.
Арт-объекты можно найти в Литературном квартале (перекресток улиц Первомайская и Пролетарская), в закоулке у «Нью Бара» (Банковский переулок, 9) и в арке у кинотеатра «Салют». (Толмачева, 12).
Работы визуально напоминают ящик для огнетушителя или пожарную кнопку, которые необходимо разбить в чрезвычайной ситуации. Внутри стоит баллон, стилизованные под кислородный.
В 2020 году она заменила надпись на въезде в город на слова «Большой брат». Новый арт посвящен релизу песни Вики «Кислород», который состоялся, сегодня, 5 апреля.
Эта песня написана в середине 2022 года, когда цензура в отношении представителей творческих профессий - художников, музыкантов, журналистов - начала ужесточаться. Ты будто задыхаешься среди тревожных новостей, абсурдных законопроектов, бесконечных ограничений и неизвестности завтрашнего дня. Я поставила в городе кислородные баллоны как знак того, что пока есть смелое искусство и смелые люди, есть и будущее, есть еще пара глотков кислорода,
— рассказала Вика Радисева
Арт-объекты можно найти в Литературном квартале (перекресток улиц Первомайская и Пролетарская), в закоулке у «Нью Бара» (Банковский переулок, 9) и в арке у кинотеатра «Салют». (Толмачева, 12).
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