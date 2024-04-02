«Рецепты бессмертия» от величайшего художника ХХ века выставили в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 4 апреля, в Екатеринбурге начала работу выставка «Рецепты Бессмертия Сальвадора Дали». На ней представлены работы великого сюрреалиста, которые прежде были незнакомы публике в России, — уверяют кураторы.Выставка работ Сальвадора Дали открылась в Музее архитектуры и дизайна. Её экспонаты входят в коллекцию Санкт-Петербургской галереей современного искусства «Bashmakov Gallery» и ранее нигде не демонстрировались. Среди них — объекты из стекла, бронзы и керамики, которые действительно в последнюю очередь ассоциируются с испанским художником, в первую очередь прославленным, как живописец и график, и немного как скульптор. Эти малоизвестные работы тоже несут отпечаток гения мистификации и самопиара. В них любимые мотивы и образы подаются с привкусом изысканного эротизма и изобразительной игры. В некоторых экспонатах можно увидеть причудливые автопортреты Дали, а в других — хорошо узнаваемый благодаря более распиаренным произведениям лик верной супруги художника Галы.В Екатеринбург выставку «Рецепты Бессмертия Сальвадора Дали» привёз сам её владелец, коллекционер Павел Башмаков. В короткой беседе с корреспонденткой «Вечерних Ведомостей» Гузель Аиткуловой он признался, что есть в его коллекции и совсем новые предметы, которым ещё предстоит стать экспонатами будущих выставок. Некоторые из них коллекционер и сам не успел толком рассмотреть. Так, он ждёт прибытия в галерею трёх барельефов, которые надеется увидеть по возвращении из Екатеринбурга.Выставка «Рецепты Бессмертия Сальвадора Дали» в Музее архитектуры и дизайна (Екатеринбург, улица Горького, 4А) проработает до 7 июля.