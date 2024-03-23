Дни латиноамериканской культуры начались в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С первого дня апреля в Свердловской областной библиотеке имени В.Белинского начались Дни латиноамериканской культуры. Продлятся они всю рабочую неделю, а завершатся в субботу, 6 апреля.Дни латиноамериканской культуры подготовил Отдел литературы на иностранных языках библиотеки В.Белинского. Задача — ближе познакомить уральцев с обычаями и талантами одного из самых экзотических регионов мира. В программе шестидневного мероприятия — лекции, мастер-классы и уроки танцев, коими славятся латиноамериканцы.Первый из Дней латиноамериканской культуры как раз завершается в эти минуты. Библиотекарь отдела литературы на иностранных языках Дарья Троянова учит посетителей изготавливать знаменитую мексиканскую игрушку пиньяту. А на последний День Белинка подготовила особенно насыщенную программу. В полдень преподаватель Валерия Андриенко проведёт вводное занятие для желающих научиться испанскому языку. В два часа дня представитель студии танца «Эль Куба» Андрей Логинов покажется основные движения в сальсе. А спустя час аспирант УрФУ из Аргентины Томас Муньос расскажет о повседневной жизни граждан своей родной страны.Вход на все мероприятия Дней латиноамериканской культуры свободны.