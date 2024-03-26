Свердловская филармония обзавелась новым органом

Как сообщает пресс-служба филармонии, «передать практически идентичное звучание этих инструментов позволяет акустическая система, изготовленная в Германии. Она состоит из восьми сателлитов, шести сабвуферов для басовых и супернизких частот и восьми источников звука, устанавливаемых в зале для создания эффекта присутствия. Игровой пульт органа, изготовленный в Нидерландах, оснащён четырьмя ручными клавиатурами и ножной педалью».



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Новый современный орган появился в инструментарии Свердловской государственной академической филармонии. Уникальность его в том, что классическая «анатомия органа» сплетается в нём с передовыми цифровыми технологиями.Новый орган был создан по специальному заказу филармонии. Его особые характеристики заключаются, например, в сравнительно небольших размерах и повышенной мобильности. Кроме того, сконструирован он таким образом, что может звучать величественно даже в самых неподходящих для органных концертов помещениях. Таким образом, можно ожидать, что в скором времени выездных концертов Свердловской филармонии станет ещё больше, а жители удалённых городов области смогут услышать звучание органа. Точнее, даже 24 органов.Всё дело в ещё одной уникальной особенности нового органа. В его цифровой оснастке уместились 24 великих органа мира — Баховский орган в Арнштадте, орган Готфрида Зильбермана во Фрайберге, органы Маркуссена в Роттердаме и Кавайе-Колля в Нанси. Все они теперь будут звучать на территории Свердловской области, даже не покидая своих заграничных мест.Первый выезд нового органа за пределы Екатеринбурга запланирован на 10 апреля.