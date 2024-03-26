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Свердловская филармония обзавелась новым органом
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Новый современный орган появился в инструментарии Свердловской государственной академической филармонии. Уникальность его в том, что классическая «анатомия органа» сплетается в нём с передовыми цифровыми технологиями.
Новый орган был создан по специальному заказу филармонии. Его особые характеристики заключаются, например, в сравнительно небольших размерах и повышенной мобильности. Кроме того, сконструирован он таким образом, что может звучать величественно даже в самых неподходящих для органных концертов помещениях. Таким образом, можно ожидать, что в скором времени выездных концертов Свердловской филармонии станет ещё больше, а жители удалённых городов области смогут услышать звучание органа. Точнее, даже 24 органов.
Всё дело в ещё одной уникальной особенности нового органа. В его цифровой оснастке уместились 24 великих органа мира — Баховский орган в Арнштадте, орган Готфрида Зильбермана во Фрайберге, органы Маркуссена в Роттердаме и Кавайе-Колля в Нанси. Все они теперь будут звучать на территории Свердловской области, даже не покидая своих заграничных мест.
Первый выезд нового органа за пределы Екатеринбурга запланирован на 10 апреля.
Новый орган был создан по специальному заказу филармонии. Его особые характеристики заключаются, например, в сравнительно небольших размерах и повышенной мобильности. Кроме того, сконструирован он таким образом, что может звучать величественно даже в самых неподходящих для органных концертов помещениях. Таким образом, можно ожидать, что в скором времени выездных концертов Свердловской филармонии станет ещё больше, а жители удалённых городов области смогут услышать звучание органа. Точнее, даже 24 органов.
Всё дело в ещё одной уникальной особенности нового органа. В его цифровой оснастке уместились 24 великих органа мира — Баховский орган в Арнштадте, орган Готфрида Зильбермана во Фрайберге, органы Маркуссена в Роттердаме и Кавайе-Колля в Нанси. Все они теперь будут звучать на территории Свердловской области, даже не покидая своих заграничных мест.
Как сообщает пресс-служба филармонии, «передать практически идентичное звучание этих инструментов позволяет акустическая система, изготовленная в Германии. Она состоит из восьми сателлитов, шести сабвуферов для басовых и супернизких частот и восьми источников звука, устанавливаемых в зале для создания эффекта присутствия. Игровой пульт органа, изготовленный в Нидерландах, оснащён четырьмя ручными клавиатурами и ножной педалью».
Первый выезд нового органа за пределы Екатеринбурга запланирован на 10 апреля.
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