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В Екатеринбурге начался фестиваль «Щелкунчик приглашает»
Фото: театр «Щелкунчик»
Сегодня, 27 марта, в Екатеринбурге начал работу Международный фестиваль-конкурс детского балета «Щелкунчик приглашает». Принять участие в нём заявили шесть сотен артистов детских театров и театральных студий.
Символично, что первым показом фестиваля «Щелкунчик приглашает» стала постановка «Щелкунчика», которую привёз из Перьми театр «Фуэте». Этот балетный спектакль прошёл на сцене концертного зала имени М. Лаврова. Но фестивальные дни охватят и другие площадки Екатеринбурга. Балетные постановки будут показаны в центре культуры «Урал», в КДЦ «Дружба», в Театре юного зрителя. На этих сценах выступят гости из Москвы, Красноярска, Улан-Удэ, Сыктывкара, Ростова-на-Дону. Будут и иностранцы — юные танцовщики из Китая и Японии. Разумеется, встречающая сторона тоже приготовила свои спектакли.
Помимо показов спектаклей фестивальная программа включает мастер-классы и конференция, посвящённая детскому балетному театру. На ней тенденции и репертуар детского театра обсудят театральные специалисты, педагоги, хореографы и балетмейстеры, работающих с детьми.
Завершится фестиваль «Щелкунчик приглашает» в первый день апреля. Жюри огласит итоги своей работы, а под занавес состоится большой гала-концерт.
Символично, что первым показом фестиваля «Щелкунчик приглашает» стала постановка «Щелкунчика», которую привёз из Перьми театр «Фуэте». Этот балетный спектакль прошёл на сцене концертного зала имени М. Лаврова. Но фестивальные дни охватят и другие площадки Екатеринбурга. Балетные постановки будут показаны в центре культуры «Урал», в КДЦ «Дружба», в Театре юного зрителя. На этих сценах выступят гости из Москвы, Красноярска, Улан-Удэ, Сыктывкара, Ростова-на-Дону. Будут и иностранцы — юные танцовщики из Китая и Японии. Разумеется, встречающая сторона тоже приготовила свои спектакли.
Помимо показов спектаклей фестивальная программа включает мастер-классы и конференция, посвящённая детскому балетному театру. На ней тенденции и репертуар детского театра обсудят театральные специалисты, педагоги, хореографы и балетмейстеры, работающих с детьми.
Завершится фестиваль «Щелкунчик приглашает» в первый день апреля. Жюри огласит итоги своей работы, а под занавес состоится большой гала-концерт.
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