Несколько дней назад Екатеринбург лишился видного деятеля культуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Завтра, 26 марта, Екатеринбург театральный простится с Владиславом Разноглядовым. Заслуженный деятель искусств России, главный балетмейстер Академического театра музыкальной комедии на протяжении многих лет, воспитатель и педагог умер в минувшую пятницу, 22 марта.Представить культурную жизнь Екатеринбурга без Владислава Разноглядова довольно сложно. Театральную сферу — так и вовсе невозможно. Всю свою жизнь он связал с театром, задолго до окончания ГИТИСа став солистом Свердловского Академического театра оперы и балета. Успел он поработать в театрах Москвы и Воронежа. Но главным театром для него стала Свердловская музкомедия. Главным балетмейстером её он стал в 1973 году и оставался таковым до 2006 года. В девяностые он взялся ещё и пестовать таланты в детях и подростках. Через организованную им Детскую вокально-хореографическую студию при театре Музкомедии прошли сотни одарённых мальчишек и девчонок, которые с возрастом, конечно, не все становились артистами, но как минимум в детстве выступали наравне со взрослыми на сцене театра в многочисленных постановках. Среди своих воспитанников Владислав Разноглядов возвышался добрым великаном, и всюду выделялся идеальной осанкой, плавностью жестов и изяществом речи. Видного — во всех смыслах — деятеля культуры Екатеринбургу будет очень не хватать.Как сообщают в театре Музыкальной комедии, прощание с Владиславом Павловичем состоится 26 марта в 12.30 в зале «Георгиевский» дома прощаний «Воскресение» на улице Серафимы Дерябиной.