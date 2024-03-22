Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцев познакомят с французским 90-летним киношедевром
Кадр из фильма «Аталанта» / dzen.ru/kinoraritet
В конце недели, 29 марта, в медиазале Ельцин Центра пройдёт лекция, посвящённая одному из величайших фильмов в истории мирового кинематографа. Интересно, что нынешний год для французского шедевра юбилейный — впервые «Аталанту» показали 90 лет назад, в 1934 году.
«Аталанта» — единственный полнометражный фильм в фильмографии до обидно рано скончавшегося гения от кино Жана Виго. До этого молодой человек успел снять только короткометражку «Ноль за поведение» (тоже часто попадающую в списки шедевров мирового кино), да пару документалок. Самый яркий персонаж «Аталанты» — матрос на судёнышке, чье название и вынесено в заголовок фильма. Папаша Жюль — бывалый моряк, неутомимый кривляка, затейник, пьянчужка и, вдобавок, страстный кошатник. Его любовь к мяукающим созданиям привела к тому, что грязное грузовое судно превращается в плавучий «кошкин дом». Настоящими хозяевами судна становятся молодожёны, которые проводят медовый месяц на борту «Аталанты». И всю дорогу им приходится воевать с папашей Жюлем и его кошачьим экипажем.
У Жана Виго получился потрясающе изобретательный, смешной и трогательный полнометражный дебют. О нём и расскажет в своей лекции, входящий в цикл «Кинопутешествия», Вячеслав Шмыров. Как камера Дзиги Вертова оказалась в руках оператора «Аталанты»? За что москвичи обожали Мишеля Симона, незабываемо ярко сыгравшего папашу Жюля? Как французский фильм середины 30-х годов повлиял на советский кинематограф 60-х? Ответы на эти вопросы руководитель киноклуба Ельцин Центра, киновед и кинокритик обещает дать во время пятничной лекции.
Попасть на лекцию, посвящённую «Аталанте», можно бесплатно, но после предварительной регистрации на сайте Ельцин Центра. Начало запланировано на семь часов вечера.
«Аталанта» — единственный полнометражный фильм в фильмографии до обидно рано скончавшегося гения от кино Жана Виго. До этого молодой человек успел снять только короткометражку «Ноль за поведение» (тоже часто попадающую в списки шедевров мирового кино), да пару документалок. Самый яркий персонаж «Аталанты» — матрос на судёнышке, чье название и вынесено в заголовок фильма. Папаша Жюль — бывалый моряк, неутомимый кривляка, затейник, пьянчужка и, вдобавок, страстный кошатник. Его любовь к мяукающим созданиям привела к тому, что грязное грузовое судно превращается в плавучий «кошкин дом». Настоящими хозяевами судна становятся молодожёны, которые проводят медовый месяц на борту «Аталанты». И всю дорогу им приходится воевать с папашей Жюлем и его кошачьим экипажем.
У Жана Виго получился потрясающе изобретательный, смешной и трогательный полнометражный дебют. О нём и расскажет в своей лекции, входящий в цикл «Кинопутешествия», Вячеслав Шмыров. Как камера Дзиги Вертова оказалась в руках оператора «Аталанты»? За что москвичи обожали Мишеля Симона, незабываемо ярко сыгравшего папашу Жюля? Как французский фильм середины 30-х годов повлиял на советский кинематограф 60-х? Ответы на эти вопросы руководитель киноклуба Ельцин Центра, киновед и кинокритик обещает дать во время пятничной лекции.
Попасть на лекцию, посвящённую «Аталанте», можно бесплатно, но после предварительной регистрации на сайте Ельцин Центра. Начало запланировано на семь часов вечера.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге появился памятник театральному зрителю
21 марта 2024
21 марта 2024