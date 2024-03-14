Выставка «визуального литератора» Юрия Шерова открылась в екатеринбургском Музее наива Для посетителей музея в ближайшие дни организованы экскурсии по выставке

Дмитрий Муратов* и Евгений Ройзман* с картинами Юрия Шерова. Фото с выставки художника в Москве

Фото: «Музей наивного искусства | Екатеринбургский музей изобразительных искусств» Вконтакте

Музей наивного искусства был открыт в 18 ноября 2017 года в старинном особняке лесничего Кудрина, памятнике истории и культуры. Его основой стала коллекция, которую в 2015 году подарил Екатеринбургу тогдашний глава города Евгений Ройзман*. В настоящее время входит в структуру Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ)

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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