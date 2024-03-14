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Выставка «визуального литератора» Юрия Шерова открылась в екатеринбургском Музее наива
Для посетителей музея в ближайшие дни организованы экскурсии по выставке
Фото: «Музей наивного искусства | Екатеринбургский музей изобразительных искусств» Вконтакте
В Музее наивного искусства накануне открылась выставка «Провинциальный репортаж» обнинского художника Юрия Шерова. Автор работ, называющий себя «визуальным литератором», приехал на открытие собственной выставки в столицу Урала.
Формально Юрия Шерова сложно назвать наивным художником – за его плечами профессиональное образование в Обнинском институте искусств, который он окончил в 2003 году по специальности «дизайнер, преподаватель художественного конструирования». Шеров является членом Союза художников России, выставляется с 2000 года, а с 2008 года в разных городах состоялось около 20 его персональных выставок.
На выставке «Провинциальный репортаж» представлено 50 произведений Юрия Шерова. Картины сопровождены репортажным, авторским или кураторским комментарием.
Необычность произведений Шерова заключается в том, что через живопись и тексты художника зритель может погрузиться в тихую и размеренную жизнь обитателей очаровательного провинциального городка — пишут сотрудники музея.
Выставка «Провинциальный репортаж» будет открыта в екатеринбургском Музее наивного искусства (Розы Люксембург, 18) до 19 мая 2024 года. А в ближайшие дни пройдут первые открытые экскурсии по новой выставке — 22 марта в 18.00 состоится кураторская экскурсия Елены Тимошенко «Добрый художник – Юрий Шеров и его Провинциальный репортаж», а 24 марта в 13.00 — открытая экскурсия заведующего сектором наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Андрея Бобрихина «Тайны второго этажа».
Чтобы ещё больше прочувствовать тёплую ностальгическую атмосферу, в музее подготовили уютную фотозону из предметов, хорошо знакомых многим квартирам героев выставки.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
Формально Юрия Шерова сложно назвать наивным художником – за его плечами профессиональное образование в Обнинском институте искусств, который он окончил в 2003 году по специальности «дизайнер, преподаватель художественного конструирования». Шеров является членом Союза художников России, выставляется с 2000 года, а с 2008 года в разных городах состоялось около 20 его персональных выставок.
На выставке «Провинциальный репортаж» представлено 50 произведений Юрия Шерова. Картины сопровождены репортажным, авторским или кураторским комментарием.
Дмитрий Муратов* и Евгений Ройзман* с картинами Юрия Шерова. Фото с выставки художника в Москве
Необычность произведений Шерова заключается в том, что через живопись и тексты художника зритель может погрузиться в тихую и размеренную жизнь обитателей очаровательного провинциального городка — пишут сотрудники музея.
Выставка «Провинциальный репортаж» будет открыта в екатеринбургском Музее наивного искусства (Розы Люксембург, 18) до 19 мая 2024 года. А в ближайшие дни пройдут первые открытые экскурсии по новой выставке — 22 марта в 18.00 состоится кураторская экскурсия Елены Тимошенко «Добрый художник – Юрий Шеров и его Провинциальный репортаж», а 24 марта в 13.00 — открытая экскурсия заведующего сектором наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Андрея Бобрихина «Тайны второго этажа».
Фото: «Музей наивного искусства | Екатеринбургский музей изобразительных искусств» Вконтакте
Чтобы ещё больше прочувствовать тёплую ностальгическую атмосферу, в музее подготовили уютную фотозону из предметов, хорошо знакомых многим квартирам героев выставки.
Музей наивного искусства был открыт в 18 ноября 2017 года в старинном особняке лесничего Кудрина, памятнике истории и культуры. Его основой стала коллекция, которую в 2015 году подарил Екатеринбургу тогдашний глава города Евгений Ройзман*. В настоящее время входит в структуру Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ)
*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
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