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В Екатеринбурге появился памятник театральному зрителю
Фото: оифицальный сайт Свердловского театра драмы / uraldrama.ru
Новый уличный арт-объект появился в центральной части Екатеринбурга. Он изображает молодую пару, которая спешит куда-то. По зажатому в руке парня билету и по букету цветов, который держит застывшая в движении девушка, можно догадаться, что торопятся они в театр. А конкретно — в Свердловский академический драматический театр, на ступенях которого и установили эту скульптуру.
О планах установить возле Драмтеатра памятник театральному зрителю стало известно ещё в прошлом году. Тогда же в театре описывали и то, как будет выглядеть скульптурная композиция. Вот только со сроками ошиблись. Изначально её планировалось установить в конце прошлогодней осени. Не удалось. Открыли забавный памятник только сейчас.
Как сообщает ТАСС, изображённая в объёмных формах парочка театралов — не просто абстрактные люди, но персонажи спектакля «Летят
журавли». Именно они подразумевались автором проекта, заслуженным деятелем искусства России, лауреатом национальной премии «Золотая маска» Владимиром Кравцевым. Профинансировали создание и установку памятника из средств, вырученных на продажах билетов, то есть — на деньги самих зрителей.
К слову, спектакль «Летят журавли» по пьесе Виктора Розова (она же стала основной шедеврального советского фильма) и сейчас в репертуаре театра. Ближайший показ его состоится воскресным вечером, 24 марта.
О планах установить возле Драмтеатра памятник театральному зрителю стало известно ещё в прошлом году. Тогда же в театре описывали и то, как будет выглядеть скульптурная композиция. Вот только со сроками ошиблись. Изначально её планировалось установить в конце прошлогодней осени. Не удалось. Открыли забавный памятник только сейчас.
Как сообщает ТАСС, изображённая в объёмных формах парочка театралов — не просто абстрактные люди, но персонажи спектакля «Летят
журавли». Именно они подразумевались автором проекта, заслуженным деятелем искусства России, лауреатом национальной премии «Золотая маска» Владимиром Кравцевым. Профинансировали создание и установку памятника из средств, вырученных на продажах билетов, то есть — на деньги самих зрителей.
К слову, спектакль «Летят журавли» по пьесе Виктора Розова (она же стала основной шедеврального советского фильма) и сейчас в репертуаре театра. Ближайший показ его состоится воскресным вечером, 24 марта.
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