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Уральская столица на два дня станет столицей культурных проектов
Фото: официальный сайт «CULTURALICA»
С четверга, 21 марта, в Екатеринбурге начнёт работу Всероссийская лаборатория культурных проектов «CULTURALICA». Проработает она, правда, недолго и уже на следующий день, 22 марта, завершится.
Всероссийское мероприятие «CULTURALICA» организовано для обсуждения актуальных трендов и проблем культурной сферы. А одной из основных
тем, обсуждаемых в его рамках, будет экономика культуры (или культурная экономика). Ей будет посвящён и брифинг, с которого, фактически «CULTURALICA» стартует в ЦК «Урал» (улица Студенческая, 3). Где брать бюджеты на проведение культурных мероприятий и содержание организаций культуры? Какую долю прибыль от работы учреждений культуры занимает в общей экономике страны? Эти и другие вопросы обсудят участники брифинга, среди которых будут первый заместитель Министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков, директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде и другие.
Форум-лаборатория «CULTURALICA» организована Управлением культуры мэрии Екатеринбурга. Заявки на участие в мероприятии поступили из более чем 60 городов страны. Лекции и мастер-классы для «Культуралики» готовят специалисты в области культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тулы, Омска, Перми, Оренбурга, Хабаровска и других городов. Культурную программу «Культуралики» приготовили Музей истории Екатеринбурга и Музей изобразительных искусств. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте «CULTURALICA».
Всероссийское мероприятие «CULTURALICA» организовано для обсуждения актуальных трендов и проблем культурной сферы. А одной из основных
тем, обсуждаемых в его рамках, будет экономика культуры (или культурная экономика). Ей будет посвящён и брифинг, с которого, фактически «CULTURALICA» стартует в ЦК «Урал» (улица Студенческая, 3). Где брать бюджеты на проведение культурных мероприятий и содержание организаций культуры? Какую долю прибыль от работы учреждений культуры занимает в общей экономике страны? Эти и другие вопросы обсудят участники брифинга, среди которых будут первый заместитель Министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков, директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде и другие.
Форум-лаборатория «CULTURALICA» организована Управлением культуры мэрии Екатеринбурга. Заявки на участие в мероприятии поступили из более чем 60 городов страны. Лекции и мастер-классы для «Культуралики» готовят специалисты в области культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тулы, Омска, Перми, Оренбурга, Хабаровска и других городов. Культурную программу «Культуралики» приготовили Музей истории Екатеринбурга и Музей изобразительных искусств. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте «CULTURALICA».
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