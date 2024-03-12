Возрастное ограничение 18+
В Санкт-Петербурге завершились съёмки фильма с екатеринбургскими актёрами
Фото: ВК-группа ЦСД /vk.com/dramacentre
В основу игрового фильма «Бесконечный апрель», работу над которым завершает сейчас режиссёр Антон Бутаков, легла одноимённая пьеса известного уральского драматурга, ученицы Николая Коляды, Ярославы Пулинович.
Сюжет пьесы «Бесконечный апрель» развивается в прошлом веке, в послевоенные годы. Главный герой пережил репрессии, войну и блокаду Ленинграда. Поэтому, к слову, большая часть фильма снималась в Санкт-Петербурге. Но в основном «Бесконечный апрель» снимался в Екатеринбурге и с участием актёров местных театров — ТЮЗа, Театра драмы, ЦСД, Коляда-театра. Кроме них, — сообщает телеграм-канал «Екатарсис» — в фильме занята актриса Ольга Сутулова, ставшая особо популярной после нашумевшего некогда телесериала «Зал ожидания».
Сейчас, когда все сцены отсняты, производство фильма перешло к пост-продакшену. Премьера намечена на осень этого года. Но история, написанная Ярославой Пулинович, екатеринбургским зрителям доступна будет гораздо раньше. Спектакль по пьесе «Бесконечный апрель» будет показан 21 марта в Центре Современной драматургии (Екатеринбург, улица Малышева, 145А, лит.Ф).
Сюжет пьесы «Бесконечный апрель» развивается в прошлом веке, в послевоенные годы. Главный герой пережил репрессии, войну и блокаду Ленинграда. Поэтому, к слову, большая часть фильма снималась в Санкт-Петербурге. Но в основном «Бесконечный апрель» снимался в Екатеринбурге и с участием актёров местных театров — ТЮЗа, Театра драмы, ЦСД, Коляда-театра. Кроме них, — сообщает телеграм-канал «Екатарсис» — в фильме занята актриса Ольга Сутулова, ставшая особо популярной после нашумевшего некогда телесериала «Зал ожидания».
Сейчас, когда все сцены отсняты, производство фильма перешло к пост-продакшену. Премьера намечена на осень этого года. Но история, написанная Ярославой Пулинович, екатеринбургским зрителям доступна будет гораздо раньше. Спектакль по пьесе «Бесконечный апрель» будет показан 21 марта в Центре Современной драматургии (Екатеринбург, улица Малышева, 145А, лит.Ф).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Известную актрису с Урала оставили в списках иноагентов
12 марта 2024
12 марта 2024
Выброшенным на Уралмаше щенкам ищут дом
07 марта 2024
07 марта 2024