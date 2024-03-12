В Санкт-Петербурге завершились съёмки фильма с екатеринбургскими актёрами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В основу игрового фильма «Бесконечный апрель», работу над которым завершает сейчас режиссёр Антон Бутаков, легла одноимённая пьеса известного уральского драматурга, ученицы Николая Коляды, Ярославы Пулинович.Сюжет пьесы «Бесконечный апрель» развивается в прошлом веке, в послевоенные годы. Главный герой пережил репрессии, войну и блокаду Ленинграда. Поэтому, к слову, большая часть фильма снималась в Санкт-Петербурге. Но в основном «Бесконечный апрель» снимался в Екатеринбурге и с участием актёров местных театров — ТЮЗа, Театра драмы, ЦСД, Коляда-театра. Кроме них, — сообщает телеграм-канал «Екатарсис» — в фильме занята актриса Ольга Сутулова, ставшая особо популярной после нашумевшего некогда телесериала «Зал ожидания».Сейчас, когда все сцены отсняты, производство фильма перешло к пост-продакшену. Премьера намечена на осень этого года. Но история, написанная Ярославой Пулинович, екатеринбургским зрителям доступна будет гораздо раньше. Спектакль по пьесе «Бесконечный апрель» будет показан 21 марта в Центре Современной драматургии (Екатеринбург, улица Малышева, 145А, лит.Ф).