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В Белинке презентуют книгу об уральском кино
Фото: обложка книги Сергея Мартьянова «Стоп, снято»
Уральское кино стало героем новой книги, деньги на издание которой собирали посредством краундфандинга. Автор её — человек «в теме». Сергей Мартьянов — не только писатель, но и кинорежиссёр.
Книга «Стоп, снято» в первую очередь, посвящена Свердловской киностудии, её известным произведениям и известным людям, которые в разные годы работали на Свердловской киностудии (а среди них, напомним, были и оскароносный мультипликатор Александр Петров, и такие талантливые режиссёры, как Алексей Балабанов и Владимир Хотиненко). Книга богато иллюстрирована и написана увлекательным языком.
Презентация книги Сергея Мартьянова «Стоп, снято» будет устроена в последний рабочий день этой недели, 15 марта. В шесть часов вечера в Литературной гостиной на третьем этаже Свердловской областной библиотеки имени В.Белинского начнётся встреча с автором. Он расскажет не только о процессе написания книги, но и о собственных встречах и общении со многими видными деятелями уральского кинематографа. После беседы запланирована автограф-сессия.
Книга «Стоп, снято» в первую очередь, посвящена Свердловской киностудии, её известным произведениям и известным людям, которые в разные годы работали на Свердловской киностудии (а среди них, напомним, были и оскароносный мультипликатор Александр Петров, и такие талантливые режиссёры, как Алексей Балабанов и Владимир Хотиненко). Книга богато иллюстрирована и написана увлекательным языком.
Презентация книги Сергея Мартьянова «Стоп, снято» будет устроена в последний рабочий день этой недели, 15 марта. В шесть часов вечера в Литературной гостиной на третьем этаже Свердловской областной библиотеки имени В.Белинского начнётся встреча с автором. Он расскажет не только о процессе написания книги, но и о собственных встречах и общении со многими видными деятелями уральского кинематографа. После беседы запланирована автограф-сессия.
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