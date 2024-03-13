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В Екатеринбурге открылся приём заявок от «мультяшек» и «компьютерных вояк»
Фото: ВК-группа фестиваля «ГикКон» / vk.com/gikkonfest
В Екатеринбурге в конце лета пройдёт фестиваль гик-культуры «ГикКон». Подать заявку на участие в нём можно уже сейчас.
Фестиваль «ГикКон» — единственный подобный слёт фанатов компьютерных игр, аниме и других современных видов развлечений на Урале. Как и схожие мероприятия, которые проводятся по всему миру, екатеринбургский «ГикКон» всякий раз становится одним из самых ярких культурных событий и привлекает сотни представителей креативной молодёжи. Неизменным атрибутом всех «гикконов» являются наикрутейшие костюмы его участников, пытающихся хотя бы ненадолго превратиться в любимых персонажей — инопланетных монстров, нарисованных воинов, мистических существ. И тут начинающих костюмеров и гримёров ограничивает только собственная фантазия. По улицам городов в дни проведения гик-фестивалей разбредаются картонные «роботы» и резиновые «динозавры» и сейлормуны с нарутами, чьи костюмы перешиты из шмоток, найденных в мамином шкафе.
В этом году «ГикКон» в Екатеринбурге запланирован на 30 и 31 августа. В Интернете заработал сайт фестиваля, через который можно переслать заявки на участие организаторам. Предлагается три варианта участия: в косплей-шоу, в «Аллее авторов» или в питчинге, где можно представить свои творческие проекты. Кроме того, можно оставить заявку на коммерческое участие. Эта опция предназначается фирмам, которые готовы материально поддержать фестиваль и одновременно продвинуть собственный бренд.
Фестиваль «ГикКон» — единственный подобный слёт фанатов компьютерных игр, аниме и других современных видов развлечений на Урале. Как и схожие мероприятия, которые проводятся по всему миру, екатеринбургский «ГикКон» всякий раз становится одним из самых ярких культурных событий и привлекает сотни представителей креативной молодёжи. Неизменным атрибутом всех «гикконов» являются наикрутейшие костюмы его участников, пытающихся хотя бы ненадолго превратиться в любимых персонажей — инопланетных монстров, нарисованных воинов, мистических существ. И тут начинающих костюмеров и гримёров ограничивает только собственная фантазия. По улицам городов в дни проведения гик-фестивалей разбредаются картонные «роботы» и резиновые «динозавры» и сейлормуны с нарутами, чьи костюмы перешиты из шмоток, найденных в мамином шкафе.
В этом году «ГикКон» в Екатеринбурге запланирован на 30 и 31 августа. В Интернете заработал сайт фестиваля, через который можно переслать заявки на участие организаторам. Предлагается три варианта участия: в косплей-шоу, в «Аллее авторов» или в питчинге, где можно представить свои творческие проекты. Кроме того, можно оставить заявку на коммерческое участие. Эта опция предназначается фирмам, которые готовы материально поддержать фестиваль и одновременно продвинуть собственный бренд.
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