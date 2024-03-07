Уральский конструктивизм показывают в Москве

Центр «Зотов» – культурное пространство в Москве, созданное для изучения и ознакомления аудитории с конструктивизмом – прогрессивным художественным течением начала ХХ века из России, оказавшем большое влияние на мировую культуру. Располагается на территории бывшего хлебозавода №5 имени Зотова – памятника конструктивистской архитектуры

Руководитель проекта «Территория авангарда» Лариса Пискунова на открытии выставки. Фото: Центр «Зотов»





– сказала на открытии выставки Лариса Пискунова. «Мы рады, что авангардное наследие регионов представлено на одной из главных тематических выставок года. Надеемся, что это поможет привлечь внимание специалистов и широкой аудитории к проблемам сохранения и ревитализации конструктивистских объектов в российских городах»,

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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