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Уральский конструктивизм показывают в Москве
Фото: Центр «Зотов»
6 марта в московском центре «Зотов» открылась выставка «Работать и жить. Архитектура конструктивизма 1917-1937».
Один из разделов новой выставки – «Урало-Кузбасс», в нём представлено конструктивистское наследие Свердловска, Магнитогорска, Челябинска, Уфы и Новосибирска. Сокураторами раздела стали исследователи из Екатеринбурга: руководитель проекта «Территория авангарда» Лариса Пискунова и заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга Александр Думчиков.
Урало-Кузбасс или Урало-Кузнецкий комбинат (УКК) представлял собой межрегиональное объединение производственных сил Урала и Западной Сибири, развёрнутое в годы индустриализации. Во время первой пятилетки на Урале и в Сибири выдающиеся советские архитекторы строили передовые производственные комплексы, авангардные жилые городки, клубы, медицинские и образовательные учреждения. В Свердловске в те годы были построены Дом Печати, гостиницы «Исеть» и «Большой Урал», Клуб стоителей, Дом промышленности, соцгород Уралмаш и другие известные нынешним екатеринбуржцам объекты. Часть проектов (Синтетический театр, соцгород комбината ВЭО) не были реализованы, но до сих пор поражают смелостью своих идей (Вечерние ведомости рассказывали об этом в рамках проекта «Площадь Парижской коммуны»).
Конструктивизм Свердловска на выставке в «Зотове» иллюстрируют картины из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств, фотографии из ГАСО, экспонаты Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ. Всего на выставке представлено свыше 500 экспонатов из 30 музеев, фондов и личных собраний.
Выставка «Работать и жить. Архитектура конструктивизма 1917-1937» продлится до 14 июля 2024 года.
Центр «Зотов» – культурное пространство в Москве, созданное для изучения и ознакомления аудитории с конструктивизмом – прогрессивным художественным течением начала ХХ века из России, оказавшем большое влияние на мировую культуру. Располагается на территории бывшего хлебозавода №5 имени Зотова – памятника конструктивистской архитектуры
Один из разделов новой выставки – «Урало-Кузбасс», в нём представлено конструктивистское наследие Свердловска, Магнитогорска, Челябинска, Уфы и Новосибирска. Сокураторами раздела стали исследователи из Екатеринбурга: руководитель проекта «Территория авангарда» Лариса Пискунова и заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга Александр Думчиков.
Урало-Кузбасс или Урало-Кузнецкий комбинат (УКК) представлял собой межрегиональное объединение производственных сил Урала и Западной Сибири, развёрнутое в годы индустриализации. Во время первой пятилетки на Урале и в Сибири выдающиеся советские архитекторы строили передовые производственные комплексы, авангардные жилые городки, клубы, медицинские и образовательные учреждения. В Свердловске в те годы были построены Дом Печати, гостиницы «Исеть» и «Большой Урал», Клуб стоителей, Дом промышленности, соцгород Уралмаш и другие известные нынешним екатеринбуржцам объекты. Часть проектов (Синтетический театр, соцгород комбината ВЭО) не были реализованы, но до сих пор поражают смелостью своих идей (Вечерние ведомости рассказывали об этом в рамках проекта «Площадь Парижской коммуны»).
Конструктивизм Свердловска на выставке в «Зотове» иллюстрируют картины из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств, фотографии из ГАСО, экспонаты Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ. Всего на выставке представлено свыше 500 экспонатов из 30 музеев, фондов и личных собраний.
Руководитель проекта «Территория авангарда» Лариса Пискунова на открытии выставки. Фото: Центр «Зотов»
«Мы рады, что авангардное наследие регионов представлено на одной из главных тематических выставок года. Надеемся, что это поможет привлечь внимание специалистов и широкой аудитории к проблемам сохранения и ревитализации конструктивистских объектов в российских городах»,
– сказала на открытии выставки Лариса Пискунова.
Выставка «Работать и жить. Архитектура конструктивизма 1917-1937» продлится до 14 июля 2024 года.
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