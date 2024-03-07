Возрастное ограничение 18+

Уральский конструктивизм показывают в Москве

14.49 Пятница, 8 марта 2024
Фото: Центр «Зотов»
6 марта в московском центре «Зотов» открылась выставка «Работать и жить. Архитектура конструктивизма 1917-1937».

Центр «Зотов» – культурное пространство в Москве, созданное для изучения и ознакомления аудитории с конструктивизмом – прогрессивным художественным течением начала ХХ века из России, оказавшем большое влияние на мировую культуру. Располагается на территории бывшего хлебозавода №5 имени Зотова – памятника конструктивистской архитектуры


Один из разделов новой выставки – «Урало-Кузбасс», в нём представлено конструктивистское наследие Свердловска, Магнитогорска, Челябинска, Уфы и Новосибирска. Сокураторами раздела стали исследователи из Екатеринбурга: руководитель проекта «Территория авангарда» Лариса Пискунова и заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга Александр Думчиков.

Урало-Кузбасс или Урало-Кузнецкий комбинат (УКК) представлял собой межрегиональное объединение производственных сил Урала и Западной Сибири, развёрнутое в годы индустриализации. Во время первой пятилетки на Урале и в Сибири выдающиеся советские архитекторы строили передовые производственные комплексы, авангардные жилые городки, клубы, медицинские и образовательные учреждения. В Свердловске в те годы были построены Дом Печати, гостиницы «Исеть» и «Большой Урал», Клуб стоителей, Дом промышленности, соцгород Уралмаш и другие известные нынешним екатеринбуржцам объекты. Часть проектов (Синтетический театр, соцгород комбината ВЭО) не были реализованы, но до сих пор поражают смелостью своих идей (Вечерние ведомости рассказывали об этом в рамках проекта «Площадь Парижской коммуны»).

Конструктивизм Свердловска на выставке в «Зотове» иллюстрируют картины из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств, фотографии из ГАСО, экспонаты Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ. Всего на выставке представлено свыше 500 экспонатов из 30 музеев, фондов и личных собраний.


Руководитель проекта «Территория авангарда» Лариса Пискунова на открытии выставки. Фото: Центр «Зотов»


«Мы рады, что авангардное наследие регионов представлено на одной из главных тематических выставок года. Надеемся, что это поможет привлечь внимание специалистов и широкой аудитории к проблемам сохранения и ревитализации конструктивистских объектов в российских городах»,

– сказала на открытии выставки Лариса Пискунова.




Выставка «Работать и жить. Архитектура конструктивизма 1917-1937» продлится до 14 июля 2024 года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Знаменитую на всю Россию надпись в центре Екатеринбурга скрыли с глаз
07 марта 2024
Начинающие уральские художники получат советы от матёрых профессионалов
06 марта 2024
Большой кусок Уралмаша может получить статус памятника
07 марта 2024
Из «лап» перевала Дятлова вырвали ещё одну потенциальную жертву
28 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Медкарты, деньги, два ствола. Новые подробности процесса о громком убийстве в Екатеринбурге

Было ли алиби у того, на кого пытаются повесить исполнение заказа?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:02 Синоптики предупреждают о снегопадах и гололедице в Свердловской области
14:52 На полтора часа по пути из Екатеринбурга в Челябинск встала электричка
14:49 Уральский конструктивизм показывают в Москве
14:39 Рост числа заболевших корью в Екатеринбурге связали с миграцией
13:50 Свердловских водительниц продолжает поздравлять с 8 Марта на дорогах региона
13:23 Полиция Екатеринбурге ищет женщин пострадавших от «потомственного провидца»
12:30 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело после причинения травм ребёнка с инвалидностью из Нижнего Тагила
11:26 В Свердловской области вторую неделю ищут 15-летнего подростка
10:35 Выроненный телефон стал причиной массовой аварии в Екатеринбурге
21:05 Большой кусок Уралмаша может получить статус памятника
20:28 Екатеринбуржские «закладчики» наведались в Каменск-Уральский
19:59 Знаменитую на всю Россию надпись в центре Екатеринбурга скрыли с глаз
19:18 Выброшенным на Уралмаше щенкам ищут дом
19:00 В Екатеринбурге за сутки произошла череда серьёзных ДТП
17:37 Медали всех достоинств завоевали спортсмены верхнепышминского клуба самбо на чемпионате России в Брянске
17:19 Екатеринбургских школьников обещали не пускать на занятия без прививки от кори
17:05 Екатеринбургских мам проверили на знание правил дорожного движения
16:23 Глава СК потребовал доклад по результатам расследования дела о сожжении двух мужчин в Первоуральске
16:10 В Свердловской области открылось ещё три ФАПа
15:46 Екатеринбургским школам рекомендовали перейти на дистант в период выборов
15:21 В Нижней Туре вынесли приговор водителю, из-за которого в ДТП пострадал пассажир
14:33 Накануне 8 Марта Госавтоинспекция поздравила екатеринбургских водительниц
13:45 Для свердловских студентов-родителей колледжей и техникумов расширили меры поддержки
13:03 Юные спортсмены поздравили девушек в верхнепышминском трамвае
12:23 Пропавшего 1 февраля жителя свердловского посёлка нашли мёртвым
11:57 Отправленного в отставку мэра Пышмы приговорили к 8 годам строгого режима за коррупцию
Все новости Свердловской области
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
Все новости России и мира
15:02 Синоптики предупреждают о снегопадах и гололедице в Свердловской области
14:52 На полтора часа по пути из Екатеринбурга в Челябинск встала электричка
14:49 Уральский конструктивизм показывают в Москве
14:39 Рост числа заболевших корью в Екатеринбурге связали с миграцией
13:50 Свердловских водительниц продолжает поздравлять с 8 Марта на дорогах региона
13:23 Полиция Екатеринбурге ищет женщин пострадавших от «потомственного провидца»
12:30 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело после причинения травм ребёнка с инвалидностью из Нижнего Тагила
11:26 В Свердловской области вторую неделю ищут 15-летнего подростка
10:35 Выроненный телефон стал причиной массовой аварии в Екатеринбурге
21:05 Большой кусок Уралмаша может получить статус памятника
20:28 Екатеринбуржские «закладчики» наведались в Каменск-Уральский
19:59 Знаменитую на всю Россию надпись в центре Екатеринбурга скрыли с глаз
19:18 Выброшенным на Уралмаше щенкам ищут дом
19:00 В Екатеринбурге за сутки произошла череда серьёзных ДТП
17:37 Медали всех достоинств завоевали спортсмены верхнепышминского клуба самбо на чемпионате России в Брянске
17:19 Екатеринбургских школьников обещали не пускать на занятия без прививки от кори
17:05 Екатеринбургских мам проверили на знание правил дорожного движения
16:23 Глава СК потребовал доклад по результатам расследования дела о сожжении двух мужчин в Первоуральске
16:10 В Свердловской области открылось ещё три ФАПа
15:46 Екатеринбургским школам рекомендовали перейти на дистант в период выборов
15:21 В Нижней Туре вынесли приговор водителю, из-за которого в ДТП пострадал пассажир
15:10 Ученые Пермского политеха повысили точность нейросетей для распознавания изображений
15:09 В рамках проекта «Земля для стройки» в Прикамье выявлено 2480 земельных участков для жилищного строительства
14:33 Накануне 8 Марта Госавтоинспекция поздравила екатеринбургских водительниц
13:45 Для свердловских студентов-родителей колледжей и техникумов расширили меры поддержки
13:03 Юные спортсмены поздравили девушек в верхнепышминском трамвае
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK