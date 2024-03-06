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Начинающие уральские художники получат советы от матёрых профессионалов
Иллюстрация: Антон Каптелов & AI
Мероприятие, которое можно в полной мере считать образовательным, и уж точно — полезным для творчества, готовит Уральский филиал Пушкинского музея. В начале апреля начинающие уральские художники смогут получит дельные советы от своих старших и уже состоявшихся коллег по искусству.
Готовящееся мероприятие будет проходить в формате «портфолио-ревю». Начинающие художники продемонстрируют лучшие, на их взгляд, работы, а профи художественной среды дадут рекомендации по улучшению техники исполнения и — что тоже немаловажно — советы по эффективным способам самопрезентации. Кроме того, программа мероприятия предполагает публичную программу.
Запланировано портфолио-ревю на 5 и 6 апреля. Место проведения Уральский филиал Пушкинского музея (Екатеринбург, улица Добролюбова, 19 А). Художники и художницы Екатеринбурга и других населённых пунктов Свердловской области для участия в портфолио-ревю должны подать заявку по ссылке. Требования простые: возраст от 18 и старше, да возможность лично присутствовать на встрече с художниками. Отборочный этап уже начался и продлится до полуночи 10 марта.
Готовящееся мероприятие будет проходить в формате «портфолио-ревю». Начинающие художники продемонстрируют лучшие, на их взгляд, работы, а профи художественной среды дадут рекомендации по улучшению техники исполнения и — что тоже немаловажно — советы по эффективным способам самопрезентации. Кроме того, программа мероприятия предполагает публичную программу.
Запланировано портфолио-ревю на 5 и 6 апреля. Место проведения Уральский филиал Пушкинского музея (Екатеринбург, улица Добролюбова, 19 А). Художники и художницы Екатеринбурга и других населённых пунктов Свердловской области для участия в портфолио-ревю должны подать заявку по ссылке. Требования простые: возраст от 18 и старше, да возможность лично присутствовать на встрече с художниками. Отборочный этап уже начался и продлится до полуночи 10 марта.
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