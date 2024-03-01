Свердловской джаз-хор вышел в финал конкурса на федеральном телеканале





— оценил выступление Сергей Лазарев. «Я счастлив, что отборочный этап закончился таким выступлением и таким результатом. Это как вишенка на торте!»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Джаз-хор Свердловской детской филармонии вышел в финал конкурса в отборочном туре шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия». Об сообщили в пресс-службе Детской филармонии.Хор под руководством Марины Макаровой набрал 100 баллов. Они исполняли песню композитора Карла Дженкинса на несуществующем языке. Финал пройдет 8 марта.В шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» восемь профессиональных коллективов со всей страны соревнуются друг с другом. В соревновании примут участие только хоровые коллективы со всей страны от 14 до 60 лет. Победителю достанется Кубок шоу и денежный приз в 5 миллионов рублей.