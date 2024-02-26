Фильмы об уральских марийцах и хлебе в Доме Кино можно будет увидеть бесплатно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Два новых фильма, рассказывающих об уральской истории и культуре, покажут в Доме Кино через полторы недели. К сдвоенной премьере готовят шикарную развлекательную программу.В понедельник, 11 марта, в екатеринбургском Доме Кино (улица Луначарского, 137) будет аппетитно пахнуть хлебом и черемуховыми лепешками. Угощать посетителей Дома Кино пекарскими изделиями будут в связи с премьерой фильма «Хлебные истории». На экране — секреты изготовления хлеба в русской печи и приготовления лепёшек в нянь-куре. Съёмки фильма проходили в селе Чусовском и в историко-этнографическом парке «Земля предков».Этим же вечером в Доме кино покажут ещё один новый документальный фильм — «Марийцы Урала». Из него зрители смогут узнать о празднике «Овечья нога», о старинном обряде кражи невесты, о других особенностях марийской культуры. Вживую же перед зрителями выступит фольклорный марийский ансамбль.Фильмы «Марийцы Урала» и «Хлебные истории» будут показаны в Доме Кино бесплатно. Чтобы попасть в зал, нужно будет спросить на кассе «проходки». Эти билеты начнут выдавать заранее, с 4 марта.