Екатеринбуржцы любят читать — выявило всероссийское исследование

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбург оказался на четвёртом месте по посещаемости электронных библиотек. Его провели аналитики компании «Yota», — делится информацией официальный портал города «Екатеринбург.РФ».Согласно собранным данным, екатеринбуржцы обращаются к электронным книгам чаще, чем жители большинства других российских городов. Чаще это делают только москвичи, питерцы и новосибирцы. Специалисты также выявили, что трафик всех книжных сервисов в Екатеринбурге вырос на 58% за последний год. В основном ими пользуются уральцы в возрасте 26-35 лет.Всероссийское исследование показало, что самой популярной онлайн-библиотекой является «Литрес», при этом, по сравнению с позапрошлым годом, интерес к этому ресурсу вырос на 32%. У любителей книги — пусть и электронной, а не бумажной, — пользуются спросом также сервис Bookmate и приложение MyBook.