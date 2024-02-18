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В чёртову дюжину номинаций «Ники» может попасть фильм уральских кинематографистов
Фото: кадр из фильма «Далёкие близкие»
Екатеринбургская кинокомпания «Red Pepper Film» не без гордости сообщила, что её фильм попал в лонг-лист престижной российской премии «Ника», да не по одной номинации, а сразу по тринадцати.
Путь на «Нику» молодая и стремительно «раскручивающаяся» кинокомпания пробила себе художественным фильмом «Далёкие близкие», премьера которого состоялась в позапрошлом, 2022 году. Главный герой фильма — провинциальный школьный учитель, который налаживает отношения с сыном и пытается встретиться с женщиной, с которой познакомился в Интернете. По жанру это трагикомичное роуд-муви (то есть, фильм, основное действие которого происходит в дороге). Среди исполнителей ролей есть такие заметные российские актёры, как Дмитрий Лысенков («Чебурашка»), Ирина Пегова («Адмиралъ») и даже Елена Яковлева («Интердевочка»).
На «Нику» могут быть номинированы: режиссёр Иван Соснин (он же проходит в «никовском» разделе сценаристов и монтажёров), монтажёр Максим Якимов, оператор Иван Соломатин, звукорежиссер Иван Рипс, художники по костюмам Мария Орлова и Валерия Дергачёва, художник Дмитрий Целиков, композитор Арсен Бадерхан. Екатерина Агеева и Елена Яковлева номинированы на «Лучшую женскую роль», а актёры Филипп Авдеев и Евгений Сытый — на «лучшую мужскую». Ну, и в категории «Лучший фильм» картина «Далёкие близкие» тоже представлена.
К слову, «Далёкие близкие» — не единственный фильм уральских кинематографистов, претендующий нынче на «Нику». В списке на сайте премии можно обнаружить, например, «Больших змей Улли-Кале»» Алексея Федорченко и его же документалку «Монета страны Малави».
Путь на «Нику» молодая и стремительно «раскручивающаяся» кинокомпания пробила себе художественным фильмом «Далёкие близкие», премьера которого состоялась в позапрошлом, 2022 году. Главный герой фильма — провинциальный школьный учитель, который налаживает отношения с сыном и пытается встретиться с женщиной, с которой познакомился в Интернете. По жанру это трагикомичное роуд-муви (то есть, фильм, основное действие которого происходит в дороге). Среди исполнителей ролей есть такие заметные российские актёры, как Дмитрий Лысенков («Чебурашка»), Ирина Пегова («Адмиралъ») и даже Елена Яковлева («Интердевочка»).
На «Нику» могут быть номинированы: режиссёр Иван Соснин (он же проходит в «никовском» разделе сценаристов и монтажёров), монтажёр Максим Якимов, оператор Иван Соломатин, звукорежиссер Иван Рипс, художники по костюмам Мария Орлова и Валерия Дергачёва, художник Дмитрий Целиков, композитор Арсен Бадерхан. Екатерина Агеева и Елена Яковлева номинированы на «Лучшую женскую роль», а актёры Филипп Авдеев и Евгений Сытый — на «лучшую мужскую». Ну, и в категории «Лучший фильм» картина «Далёкие близкие» тоже представлена.
К слову, «Далёкие близкие» — не единственный фильм уральских кинематографистов, претендующий нынче на «Нику». В списке на сайте премии можно обнаружить, например, «Больших змей Улли-Кале»» Алексея Федорченко и его же документалку «Монета страны Малави».
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