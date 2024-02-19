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«Куб Бажова» появится в парке Академического района Екатеринбурга
Фото: сайт конкурса «Уральские сказы конструктивизма» / urskaz.ru
Необычную беседку собираются поставить в Преображенском парке, что на территории молодого, Академического района Екатеринбурга. Она будет очень скромна своими очертаниями, но в окнах её будут красоваться рисунки с хитросплетением линий и переливами красок, присущих уральским самоцветам. Отсюда и название объекта — «Куб Бажова».
Беседку «Куб Бажова» придумал и разработал художник Александр Черданцев. С ней он принял участие в конкурсе «Уральские сказы конструктивизма», и стал одним из победителей его. Согласно условиям конкурса, все восемь арт-объектов, названных жюри конкурса лучшими, воплотят в разных точках города. Помимо Преображенского парка такими точками станут набережная Исети на территории Ленинского района, Сквер Первостроителей в Кировском районе, сквер на улице Посадской в Верх-Исетском районе, сквер Орджоникидзевского района. В Чкаловском районе города «Уральский сказ конструктивизма» появится в парке Южном. Своими «бажовскими» арт-объектами обзаведутся площадка возле кино-концертного театра «Космос» (Железнодорожный район) и двор по улице Ленина в Октябрьском районе.
Итоги конкурса «Уральские сказы конструктивизма» подводили на площадке креативного кластера «Домна». Всего в нём участвовало 45 заявок из различных городов России. Из них в итоге отобрали восемь, — уточняет официальный портал Екатеринбург.РФ.
Беседку «Куб Бажова» придумал и разработал художник Александр Черданцев. С ней он принял участие в конкурсе «Уральские сказы конструктивизма», и стал одним из победителей его. Согласно условиям конкурса, все восемь арт-объектов, названных жюри конкурса лучшими, воплотят в разных точках города. Помимо Преображенского парка такими точками станут набережная Исети на территории Ленинского района, Сквер Первостроителей в Кировском районе, сквер на улице Посадской в Верх-Исетском районе, сквер Орджоникидзевского района. В Чкаловском районе города «Уральский сказ конструктивизма» появится в парке Южном. Своими «бажовскими» арт-объектами обзаведутся площадка возле кино-концертного театра «Космос» (Железнодорожный район) и двор по улице Ленина в Октябрьском районе.
Итоги конкурса «Уральские сказы конструктивизма» подводили на площадке креативного кластера «Домна». Всего в нём участвовало 45 заявок из различных городов России. Из них в итоге отобрали восемь, — уточняет официальный портал Екатеринбург.РФ.
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