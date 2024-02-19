В Ельцин Центре отметят некруглый юбилей Балабанова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Если бы не смерть в мае 2013 года, в этом году одному из самых видных российских режиссёров Алексею Балабанову исполнилось бы 65. На день его рождения — 25 февраля — в Ельцин Центре в родном городе режиссёра планируется сразу два мероприятия, посвящённые его памяти.В воскресный полдень в Медиазале Ельцин Центра начнётся встреча с Олегом Раковичем, ветераном Свердловского рок-клуба, продюсером и кинорежиссёром. Вместе с собравшимися он вспомнит факты биографии Алексея Балабанова и, конечно, обсудит его творчество, а особенно —самое ранее, которое напрямую относится к Екатеринбурге (вернее, тогда ещё Свердловску). Любовь к свердловской рок-сцене отразится и в более поздних, самых известных фильмах Балабанова, в том числе и в культовом «Брате», этом всеми полюбившемся, но мало кем разгаданном предостережении режиссёра о пришествии в страну обаятельного, но от этого не менее опасного фашизма.В ходе встречи с поклонниками творчества Балабанова Олег Ракович будет демонстрировать документальную кинохронику. А чуть позже в этот день – в два часа — начнётся экскурсия «Балабанов в Свердловске: счастливые дни». Одна её часть будет проходить в Музее Бориса Ельцина, и проведёт её научный сотрудник музея Артём Бардин, а другая состоится на улицах города под предводительством известного рок-гида Светланы Толмачёвой.