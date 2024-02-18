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День рождения главного героя гранджа отметят в Музее Андеграунда
Стоп-кадр видеоклипа «Smells Like Teen Spirit»
Если бы не трагический уход из жизни (добровольность которого продолжают ставить под сомнение конспирологи и «диванные следователи»), Курту Кобейну сегодня, 20 февраля, исполнилось бы 57 лет. Культового рок-музыканта, одного из основоположников стиля «грандж» по этому случаю вспомнят в Екатеринбурге, в Музее Андеграунда.
Вечером среды, 21 февраля, в залах Музея загрохочут песни с самого мощного альбома американской группы «Nirvana», основателем, солистом и вообще главной составляющей которой был Курт Кобейн. «Nevermind» (в который, к слову, входит и самая популярная песня группы «Smells Like Teen Spirit») прозвучит в самом уважаемом меломанами формате записи — виниловом. Пластинку крутить будет главный редактор журнала «Эплоко» Уральского Битлз-клуба, радиоведущий Алексей Коршун. Он же побеседует с пришедшими слушателями о месте Курта Кобейна в мировой рок-музыке, о его влиянии на других музыкантов. И о неожиданном его уходе собравшиеся поговорят тоже.
Вечер ко дню рождения Курта Кобейна пройдёт в рамках музыкального цикла «Час винила». Начало — в семь часов вечера. Билеты можно приобрести онлайн.
Вечером среды, 21 февраля, в залах Музея загрохочут песни с самого мощного альбома американской группы «Nirvana», основателем, солистом и вообще главной составляющей которой был Курт Кобейн. «Nevermind» (в который, к слову, входит и самая популярная песня группы «Smells Like Teen Spirit») прозвучит в самом уважаемом меломанами формате записи — виниловом. Пластинку крутить будет главный редактор журнала «Эплоко» Уральского Битлз-клуба, радиоведущий Алексей Коршун. Он же побеседует с пришедшими слушателями о месте Курта Кобейна в мировой рок-музыке, о его влиянии на других музыкантов. И о неожиданном его уходе собравшиеся поговорят тоже.
Вечер ко дню рождения Курта Кобейна пройдёт в рамках музыкального цикла «Час винила». Начало — в семь часов вечера. Билеты можно приобрести онлайн.
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